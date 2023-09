Tras idas y vueltas, JXC votará en contra de eliminar Ganancias y devolver el IVA a millones de trabajadores

Los dirigentes demantuvieron un encuentro virtual este miércoles en el quedel proyecto de ley para modificar el impuesto a las Ganancias.El Gobierno intentará llevar la iniciativa al recinto la próxima semana.Los jefes del bloque de la coalición se reunieron con los miembros de la Comisión de Presupuesto y el equipo de Carlos Melconian, quien ocuparía el rol de ministro de Economía en un eventual gobierno de Patricia Bullrich, y decidieron que Juntos por el Cambio no acompañará el proyecto. “”, señalaron, por lo cual votarán en contra del proyecto que ingresó este miércoles en Diputados. El Gobierno intentará llevar al recinto la próxima semana la iniciativa para que sea debatida y aprobada.En un comunicado calificaron la propuesta como "una desesperación electoral" del Gobierno, al cual criticaron por impulsar. Y señalaron que la rebaja se financiaráPese a que la base de las principales propuestas de la coalición es el ajuste fiscal con reducción de impuestos, e incluso Bullrich adelantó que el primer día de un eventual gobierno eliminará las retenciones, en esta oportunidad manifestaron que la decisión de Massa representaLa semana pasada, Massa había adelantado en C5N que tomaría medidas sobre Ganancias en una eventual presidencial. Rápidamente, Bullrich salió al cruce y lo exhortó al ministro y candidato a que adelante los tiempos. “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ministro de Economía Sergio Massa: ¿por qué no lo hace ahora? ¡Usted es el ministro de Economía!”, disparó. Sin embargo,. Ahora se conoció que la coalición votará en contra.El proyecto del Ejecutivo para modificar el impuesto a las Ganancias crea un nuevo tributo sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.De esta forma sólo, pagarán el impuesto 88 mil contribuyentes, lo que representa menos de 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones,según los fundamentos del texto. A través de la iniciativa se busca que el impuesto recaiga, únicamente, "sobre los mayores ingresos en relación de dependencia y por las otras rentas aludidas".El camino del proyecto de ley en el Congreso comenzará este jueves cuando empiece a ser debatida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El debate comenzará a las 11 en una reunión de la comisión que preside Carlos Heller (Frente de Todos) y que se realizará en el anexo C de Diputados con la presencia de funcionarios nacionales.La medida había sido anticipada el lunes por Massa junto con sindicalistas:, recordó."En el 2019 empezamos un recorrer un camino de disminución y llegamos a este momento en el que menos de 800 mil trabajadores están pagando el impuesto a las Ganancias", aseveró Massa, quien dijo que, con este proyecto lo que se busca es "marcar el sendero claro" de que una eventual nueva gestión del oficialismo, con él como presidente,