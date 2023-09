Créditos Anses para trabajadores: los detalles del programa que anunciará Massa

El ministro de Economía y candidato a presidente de, anunció que el próximo lunes entrará en vigencia el programa de créditos para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 y 48 meses con cuota fija y tasa del 50%.Este miércoles el ministro lanzó el programa, a través del cual se le devolverá el 21% del IVA en compras de productos de la canasta básica a trabajadoras, jubilados, pensionados y monotributistas; e informó sobre la puesta en marcha de la línea de créditos.Se trata de una de las iniciativas que había anunciado el 27 de agosto pasado, cuando presentó un paquete de medidas para paliar la devaluación que exigió elen el marco de la renegociación de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018.Massa también anunció que este jueves la directora de, va a dar una conferencia para explicar los detalles del crédito que se podrá tramitar en la tarjeta de crédito y de manera virtual.El Gobierno nacional oficializó los nuevos Créditos Anses de $400.000 a través del decreto 463/2023, publicado en el Boletín Oficial. La normativa establece que los trabajadores en relación de dependencia que sean aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a los nuevos préstamos. El dinero se podrá devolver en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa nominal anual del 50% subsidiada por el Estado.- No estar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, cuyo piso pasó de $700.870 a $1.770.000.- Contar con una antigüedad no menor a 6 meses bajo el mismo empleador.- Tener menos de 65 años (para los hombres) y 60 años (para las mujeres) al momento de finalizar el crédito.- Es condición que el monto de la cuota no supere el 20% del salario del trabajador.El ministro Sergio Massa confirmó desde cuándo los trabajadores podrán anotarse para recibir un crédito de Anses. "A partir del día lunes van a tener disponible el programa de Créditos de hasta $400.000 a devolver en 24, 36 o 48 meses con cuota fija y tasa del 50%". Además, adelantó que este jueves la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, confirmará todos los detalles sobre el acceso al crédito. De esta manera, el lunes 18 de septiembre es la fecha confirmada para acceder al crédito de Anses para trabajadores.