Espinoza sobre Malvinas: "La intención de Milei de preguntarle a los kelpers mancilla la sangre de nuestros héroes"

El intendente de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, rechazó la propuesta de Javier Milei y su espacio, La Libertad Avanza, de consultarle a los kelpers si las Islas Malvinas deberían pertenecer a Gran Bretaña o la Argentina

La intención de Milei y de su candidata a Canciller de preguntarle a los kelpers de qué país deben ser nuestras queridas Islas Malvinas mancilla la sangre derramada por nuestros héroes y heroínas, que lucharon para recuperarlas de las manos invasoras. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) September 14, 2023

"El sentimiento Malvinas es irrenunciable y jamás se negocia", comenzó su expresión el jefe comunal a través de X (ex Twitter). Insistió, en ese sentido, en que el reclamo de soberanía "es un sentimiento de Patria y Pueblo que no sabe de trueques, que no se negocia"., enfatizó.En ese sentido, el dirigente peronista ratificó que "la Argentina jamás renunciará a la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas" y concluyó: "El mejor homenaje que podemos hacer por quienes dieron su vida por las Malvinas es que en ese lugar de nuestro país vuelva a flamear la bandera argentina. Ese es nuestro sueño, esa es nuestra lucha".