14.09.2023 / DIPUTADOS

Ganancias: Germán Martínez criticó la "contradicción" de Juntos por el Cambio

"La semana pasada pedían que envíen el proyecto para elevar el mínimo no imponible y después se empezaron a quejar y decir que era electoralista. No me queda claro la posición", cuestionó el titular del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez..