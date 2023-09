Insólito: Brandoni criticó a "Argentina, 1985" por el rol de Alfonsín y acusó a Darín de kirchnerista

El actor y candidato de Juntos por el Cambio(JxC),, generó una fuerte polémica el domingo a partir de la publicación de una entrevista en la quepor la exitosa "Argentina, 1985", a la que calificó como "una canallada".Fue durante una nota con Osvaldo Bazán el candidato de Juntos por el Cambio en la lista bonaerense del Parlasur, consideró que "" y criticó a esos actores "trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine"."Son capaces de cualquier cosa los peronistas. El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo,Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio", lametó sobre la trama y la elección de Santiago Mitre en la premiada "Argentina 1985".Sobre si se comunicó con algún responsable del film que compitió en los premios Oscar, Brandoni sentenció: "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía".Sobre Darín, su colega consideró que no cree que sea peronista, y expresó: "No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo 'Soy un pelotudo!'…".