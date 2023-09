La Matanza envió a la delegación más grande a las finales de los Juegos Bonaerenses 2023

El intendente de La Matanza,, participó de la despedida de la delegación de La Matanza rumbo a Mar del Plata de más de 1200 chicas y chicos, personas con discapacidad y mayores que competirán en las finales de los Juegos Bonaerenses 2023.“Quiero agradecer a nuestros profes, a nuestros clubes, a nuestros centros de jubilados, a nuestras escuelas, a todo el equipo de Cultura y Deportes, y especialmente a las familias, porque esto que vemos hoy es el final de un impresionante trabajo de todo el año”, dijo el Intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, y agregó: “Es un gran orgullo para todos nosotros, como siempre digo, ‘chicos, con esfuerzo, con estudio, no tenemos techo’.”El intendente estuvo acompañado por la subsecretaría de Deportes local, Jorgelina Bertoni y por la secretaria de Cultura y Educación, Silvia Francese.Por su parte, la subsecretaria, ex Leona y campeona del mundo, Jorgelina Bertoni, dijo: “Aquí se ve plasmado todo el trabajo del año donde las chicas y chicos no sólo se divierten; también se forman, se educan, generan lazos de amistad, lazos de pertenencia, lazos de identidad y sobre todo compañerismo, y aprenden a trabajar en equipo y a comunicarse”.La delegación de deportistas de La Matanza, viajó en busca de volver a encontrar un lugar en el podio de los Juegos Bonaerenses. En este sentido, Fernando Espinoza los instó a disfrutar del enriquecedor viaje y agregó: “Estoy seguro que vamos a volver a salir primeros en el medallero de los campeonatos bonaerenses, como viene ocurriendo desde hace 11 años”. “La Matanza lo va a volver a demostrar en Mar del Plata. Los chicos de la Matanza no tienen techo”.