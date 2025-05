Gabriel Katopodis advirtió que no hacer obra pública es "hipotecar el futuro" del país

El ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, afirmó esta mañana que “mientras gobiernen (el presidente Javier) Milei y (el ministro de Economía, Luis) Caputo no va a haber más obra pública en la Argentina”, y advirtió que eso implica “hipotecar buena parte de nuestro futuro” como país.“No tener obra pública es perder el tren del desarrollo, es hipotecar buena parte de nuestro futuro y por eso tenemos la decisión de exigirle al Gobierno nacional que se haga cargo de las obras que están paralizadas o nos dé la plata que nos corresponde para terminarlas”, aseveró en declaraciones radiales.Katopodis destacó la gestión del gobernador Axel Kicillof: “Ayer inauguramos un paso a nivel en Almirante Brown, que el 10 de diciembre de 2023 quedó hecho en un 90 por ciento, y estaban los fondos, pero la obra no se terminó y se ‘manotearon’ los fondos”..El ministro DETALLó que la provincia se va a hacer cargo de “más de 10 obras hidráulicas que son fundamentales para prevenir inundaciones y que la Nación también dejó abandonadas”.“Nos estamos haciendo cargo de terminar todas las obras que Milei y Caputo dejaron sin terminar”, señaló.Katopodis aseguró que la falta de obra pública “no es gratis”, porque “hay muertes en las rutas nacionales” que no tienen mantenimiento “por mezquindad y absoluta irresponsabilidad de Milei y Caputo”.