Kicillof inauguró un viaducto clave que Milei abandonó casi terminado en el conurbano: "Hechos concretos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró un viaducto clave abandonado por el gobierno de Javier Milei al 90% de avance y le advirtió al Presidente que la administración bonaerense se hizo y se hará cargo de terminar la obra pública paralizada por el Gobierno nacional.El mandatario provincial encabezó este domingo el acto de inauguración del viaducto "Papa Francisco" en la rotonda Los Pinos de la Ruta Provincial N°4, en el municipio de Almirante Brown, acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el administrador general de Vialidad, Roberto Caggiano; y el intendente local, Mariano Cascallares."No estamos acá para hablar de teorías económicas complicadas, no vamos a hablar de teorías anarcocapitalistas ni de la escuela austríaca, sino para mostrar hechos bien concretos: este viaducto que inauguramos va a transformar la vida cotidiana de miles de vecinos y vecinas de Almirante Brown, mejorando el tránsito y facilitando la producción y el comercio”, expresó.En ese sentido, enumeró que "era uno de los mil proyectos de infraestructura que el Gobierno nacional paralizó con la excusa de que la obra pública no sirve" y, en cambio, diferenció que la gestión bonaerense que encabeza la reactivó y la finalizó porque comprenden que "le sirve al pueblo de la provincia de Buenos Aires”.“Decía Milei que abandonó toda obra pública porque no le sirve a las personas de bien. Vení acá a Almirante Brown a ver si le sirve a los vecinos. No tenemos otro jefe ni otro dueño de nuestras acciones, no escuchamos lo que nos dictan multimillonarios ni presidentes extranjeros: aquí el único que decide es el pueblo de la provincia”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Los bonaerenses no quieren que haya obras como estas sin terminar, y es por ello que vamos a finalizar también los 10 pasos bajo nivel que el Gobierno nacional interrumpió en diferentes localidades del conurbano”.Luego de haber sido paralizada por el Gobierno nacional en diciembre de 2023 a pesar de contar con un avance del 90%, la Provincia reactivó y finalizó la obra del nuevo viaducto tras incluirla dentro del plan de mejoramiento integral de la RP Nº4 -conocida también como “Camino de Cintura”-, cuya inversión total supera los $105.000 millones.En otro segmento, y de cara a las elecciones bonaerenses de septiembre, Kicillof se volvió a diferenciar de la administración libertaria: "Este pueblo se va a parar en las elecciones y va a decir si prefiere obras paradas u obras que se terminan; si prefiere desfinanciar las escuelas o escuelas que se abren; universidad pública, cultura, ciencia y tecnología o criptomonedas, bicicleta financiera y especulación"."Nos dicen que no se pueden hacer las obras porque no hay plata. Es mentira. Acaba de pedir 20.000 millones de dólares al FMI, y ninguno fue para vivienda, educación, salud o vialidad. Se gastaron en timba 3.500 millones de dólares en poco tiempo, antes de la plata del Fondo. No es verdad que no hay plata", sentenció el gobernador bonaerense.También criticó la falta de inversiones en la Provincia de parte del gobierno nacional pese a los elevados fondos por coparticipación que entrega: "Le digo a Milei: los recursos salen del pueblo y tienen que volver al pueblo. Le vamos a decir: devolvéle a la provincia de Buenos Aires lo que le corresponde".Por último, Kicillof destacó que “los vecinos y vecinas de Almirante Brown decidieron que este viaducto se llamará Papa Francisco, en homenaje a un hombre que estaba en contra de la cultura del descarte y a favor del encuentro, la producción y el trabajo”. “Es un reconocimiento también a los patriotas que lucharon por romper los vínculos de dominación porque entendían que solamente había libertad si estaba acompañada de igualdad de oportunidades, solidaridad y justicia social”, concluyó.Los primeros en hacer uso de la palabra habían sido el ministro Katopodis y el intendente Cascallares. El funcionario provincial afirmó que "el Gobierno bonaerense tomó la decisión política de hacerse cargo de esta obra que transforma la realidad productiva, logística y cotidiana de los habitantes de Almirante Brown” y que, entonces, el contraste es más que evidente: mientras la Nación paraliza y abandona todas las obras, la Provincia no da ni un paso atrás y pone todos los recursos que están a su alcance para defender los intereses de nuestro pueblo”.Por su parte, Cascallares ponderó el valor para los habitantes locales: “Esta obra es calidad de vida, ya que implica devolverle tiempo a las y los vecinos de Almirante Brown. Significa también que las mercaderías que se producen en nuestro distrito tengan una entrada y una salida más rápida y eficiente: estamos inaugurando una de las obras más importantes de la historia de nuestro municipio”.El viaducto bajo nivel, ubicado en la intersección de las avenidas Monteverde (RP N°4) e Hipólito Yrigoyen (RP N°16), mejorará la circulación diaria de más de 120.000 vehículos, como así también la conectividad de las PyMEs instaladas en el parque industrial local. La obra se extendió a lo largo de 1,4 kilómetros, generó dos carriles por sentido de circulación y contempló también el nuevo sistema de iluminación integral, veredas, cruces peatonales e infraestructura hidráulica.Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el subadministrador de Vialidad, Hernán Y Zurieta; los intendentes de San Martín, Fernando Moreira; y de Florencio Varela, Andrés Watson; funcionarios provinciales y municipales; concejales y concejalas.