Massa: "El camino de la Argentina es defendiendo nuestra soberanía, no rifando nuestra moneda"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),sostuvo que la fuerza que encabeza es la única que "puede garantizar un Estado que se haga cargo de la seguridad y no que condene a su sociedad a ir a comprar armas para defenderse", además de que representa al único espacio que, dijo, "defiende la soberanía, no rifando nuestra moneda ni poniendo la bandera de otro país en nuestro Banco Central".", aseguró Massa desde Misiones y reafirmó que UxP es además la única expresión que tiene a la "educación pública y el federalismo como mirada central del proyecto de desarrollo".Massa destacó la decisión de aplicar "cero retenciones" para las economías regionales por el "trabajo que genera" ese sector y porque el oficialismo tiene claro que "cuanto más capacidad de competencia tengan nuestros productores y colonos, mayor trabajo argentino vamos a estar vendiendo al mundo".En ese sentido, aseguró que Unión por la Patria son "los únicos" que pueden "mirar para adelante, dándole a la Argentina un proyecto de desarrollo donde la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva, sea financiada desde el Estado". "Los únicos que podemos garantizar un Estado que se haga cargo de la seguridad y no que condene a su sociedad a ir a comprar armas para autodefenderse, que tenemos a la inversión pública y al federalismo como mirada central del proyecto de desarrollo", aseguró.Y continuó: "Que los que estamos convencidos de que el camino de la Argentina es con producción y trabajo, defendiendo nuestra soberanía, no rifando nuestra moneda, no poniendo la bandera de otro país en nuestro Banco Central. Somos nosotros, somos los que amamos esta patria, somos los que si mañana muriéramos y volviéramos a nacer, volveríamos a elegir la Argentina como lugar".Además de encabezar un acto de entrega de viviendas, Massa lanzará el Programa Insertar para la economía del conocimiento.El ministro y candidato comparte estas actividades en Misiones con el gobernador Oscar Herrera Ahuad y con el mandatario electo, Hugo Passalacqua, aliados del oficialismo.Por la tarde, Massa encabezará un encuentro con figuras del deporte en el estadio de Obras Sanitarias, donde presentará las propuestas para el sector.La actividad se desarrollará desde las 19.30 en el estadio ubicado en el barrio porteño de Núñez y acompañará a Massa el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, informaron fuentes partidarias.El acto contará con la participación de alrededor de 600 deportistas y referentes de la actividad, entre ellos autoridades de federaciones deportivas y secretarios de Deportes de provincias y municipios, indicaron a Télam fuentes de la campaña de UxP.En el acto se prevé la presencia de candidatos y representantes de la coalición oficialista, entre ellos la presidenta de Aguas y Saneamientos (Aysa), Malena Galmarini.