Diputados vota Ganancias: qué posición tiene cada espacio político

La decisión se adoptó en una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda-que preside Carlos Heller- en la cual abundaron cruces entre elque rechaza esa iniciativa con el argumento del costo fiscal que generará la medida impositiva.El proyecto que se debatirá este martes establece que se elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y se crea en reemplazo un impuesto cedular que fija que solo pagarán el tributo los altos ingresos superiores a 15 sueldos mínimos mensuales, que actualmente representan mas de $1.770.000.Juntos por el Cambio rechazó el proyecto y presentó un dictamen de minoría con 12 firmas, y algunos de sus miembros no descartan pedir que ésta iniciativa se trate junto con el Presupuesto 2024.El oficialismo cuenta con número para obtener el quórum reglamentario de 129 miembros para abrir en la sesión especial de este martes la iniciativa con sus 118 integrantes, cuatro de izquierda, cuatro de partidos provinciales y tres legisladores peronistas del interbloque federal, con lo cual ya tiene garantizada la presencia de 129 legisladores.En tanto puede sancionar el proyecto que se votará con mayoría simple ya que cuenta con 117 votos propios -la presidenta del cuerpo Cecilia Moreau no vota- 4 provinciales, 4 de izquierda, tres federales, Ser y MPN.El presidente de la comisión, Carlos Heller, afirmó al abrir el debate que para la Oficina de Presupuesto si se toman en cuenta las disposiciones del decreto de rebaja que rigen hasta fin de año y analizando el Presupuesto 2024, "y eso "me parece un calculo razonable".La oficina de Presupuesto estimó tomando estos parámetros que el costo fiscal para el Tesoro Nacional es del 0,24 por ciento del PBI, AFIP 0,01 por ciento del PBI; Poder Judicial 0,02 por ciento; ATN 0,01; Provincias 0,39 por ciento (1.362.690 millones de pesos) con un total de 0,67 (2.363.994).En cambio si no se tiene en cuenta el decreto de rebaja de ganancias, la Oficina de Presupuesto estima que el costo fiscal será del 0,83 por ciento (2.927.126) y en ese caso el impacto en las provincias será del 0,48 por ciento.Al respecto Heller dijo que la iniciativa "está dentro del conjunto de reclamos que se vienen haciendo desde la ciudadanía y es un viejo reclamo de muchos diputados y diputadas". El legislador señaló que la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias "en relación al compromiso que había asumido el expresidente Mauricio Macri.agregó al cuestionar al Gobierno de Cambiemos.Heller señaló que "en la actualidad volvió a reducirse la cantidad de empleados que pagan ganancias y solo lo hacen 700 mil trabajadores, lo que implica un 7 por ciento de los empleados registrados". ecordó queDesde la oposición, el legislador de JXC, Alejandro Cacace, dijo que "es curioso que en cuatro años no se le ocurrió bajar ganancias en la cuarta categoría y en tres meses antes de terminar el gobierno se les prendió la lamparita"., agregó.La posición de Cacace generó una replica del legislador de FDT,quien rechazó los argumentos de JXC que la eliminación de la cuarta categoría genera inflación y señaló quePor su parte, el diputado y mano derecha de la candidata a presidente de JXC Patricia Bullrich, Luciano Laspina, dijo que ésta reunión "va a quedar en los récords Guinness del populismo y la demagogia y va a ser un video recordado y se va a estudiar en la UBA" para "ver los indefendible a tres meses de irse del Gobierno".A su vez, el sindicalista Sergio Palazzo dijo queEn el último tramo, el jefe del bloque oficialista, Germán Martinez, dijo que “la idea de que es una cuestión electoralista esconde que alguien puede modificar el voto, este es un tema de justicia tributaria” y "nosotros estamos dando un muy buen paso y esperemos que mañana (por el martes) lo podamos consolidar”Desde la izquierda, Romina del Pla señaló que desde el 2013 "se viene reclamando la eliminación del Impuesto a las Ganancias porque el salario no es ganancia" y pidió hacer un régimen especial para los monotributos. “", agregó.Por su parte, el diputado del Interbloque del Federal Alejandro "Topo" Rodríguez dijo que. En tanto, el legislador de Provincias Unidas, Agustín Domingo, propuso un cambio "para ajustar las escalas y haya un mecanismo de ajuste anual" y "una equiparación entre asalariados y autónomos".El proyecto del Poder Ejecutivo crea un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.De esta forma, sólo pagarán el impuesto a las Ganancias 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones. A través de la iniciativa se busca que el impuesto recaiga, únicamente, "La determinación del impuesto se efectúa de acuerdo con el siguiente mecanismo: se considera, al comienzo del período fiscal, el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente el 1° de enero de ese año, el que se actualizará el 1° de julio de cada año fiscal, considerando el valor del SMVM vigente a esa nueva fecha.