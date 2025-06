Una a una, las provincias que suscribieron al plan para usar dólares bajo el colchón del Gobierno

Aunque llegaron al Consejo Federal de Inversiones (CFI) con reclamos por la falta de obra pública, varios gobernadores provinciales se dirigieron más tarde a la Casa Rosada para firmar su adhesión al régimen de incentivo al blanqueo de capitales impulsado por Luis Caputo. La medida apunta a reactivar ahorros no declarados bajo la promesa de no persecución fiscal.Finalmente, el martes apoyaron el programa los gobernadores Alberto Weretilneck de Río Negro, Rolando Figueroa de Neuquén, Marcelo Orrego de San Juan, Gustavo Sáenz de Salta, Leandro Zdero Chaco, Claudio Poggi, San Luis, Carlos Sadir de Jujuy y el misionero Hugo Passalacqua a través de un enviado especial.En los días previos ya se habían sumado Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).El Gobierno celebró el gesto y relativizó las quejas por la falta de inversión: “Les representa cero costo y la posibilidad de cobrar impuestos provinciales”, señalaron desde Casa Rosada.La cita en el CFI, que tuvo lugar en la sede provisoria de Azopardo 750, tuvo como fin la discusión de vías alternativas para financiar proyectos de infraestructura, ante la retirada estatal por parte del Ejecutivo. En relación al régimen de ganancias, las provincias aclararon que ambas cuestiones corren por carriles separados.El acuerdo al que se sumaron los mandatarios provinciales establece la implementación del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta del Gobierno libertario para blindar la información sobre consumo y crecimiento patrimonial, y promover el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero.A cambio, las jurisdicciones se comprometen a no crear ni sostener mecanismos de información fiscal que interfieran con quienes regularicen sus fondos. En los hechos, esto implica eximir de investigaciones tributarias a los ciudadanos que participen del blanqueo.Además de los mencionados, los gobernadores de Chubut (Ignacio Torres), Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Catamarca (Raúl Jalil) y Tucumán (Osvaldo Jaldo) ya habían confirmado su adhesión. Con estas incorporaciones, ya son 12 las provincias que acompañan al plan nacional.