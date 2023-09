Rosatti salió a la cancha contra Milei y UP: la dolarización "es inconstitucional" y la emisión "descontrolada"

el presidente de la Corte Suprema y a la vez titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, eligió dos elementos económicos para apuntar contra el Gobierno, representado electoralmente por Sergio Massa, y contra Javier Milei, candidato libertario, con lo que solamente dejó sin dardos a la aspirante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich

"¿Cuál es la moneda de un país? La que emite: puede ser peso o patacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional"

En una llamativa aparición pública ante un medio de comunicación internacional y en pleno reinicio de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales,El titular del máximo tribunal de la justicia argentina reforzó dos opiniones sobre la economía desde una presunta posición jurídica que había expresado previamente, pero en un momento diferente y clave, tras las PASO en las que Milei fue el más votado y en una carrera hacia las generales que muestra al libertario y a Massa creciendo encaminados hacia un balotaje, y a Bullrich tercera lejos.Consultado en una entrevista con el diario El País, de España,, y, por otro lado,Es el segundo gesto que se asemeja a una intervención política que interpreta todo el sistema político argentino de la Corte, luego de que días atrás en una decisión express decidiera echar de la Cámara de Casación a la juezaal rechazar que extienda su cargo luego de solicitar continuar allí luego de llegar al límite de edad. El movimiento no sólo fue inédito - es un trámite que suele aceptarse - sino que además liberó el camino para que la sala que integraba la magistrada, sólo días después, reabriera dos causas contra la vicepresidenta, sintetizó su idea Rosatti consultado por El País sobre los límites constitucionales a la dolarización de la economía.El presidente de la Corte quiso aclarar que la suya no es una "interpretación rebuscada ni retorcida" y agregó que "puede haber mil implementaciones de economistas sobre el tema", pero que en cambio "es la letra de la Constitución" la que señala que "hay que tener una moneda que se emita en la Argentina".En ese punto aprovechó para mandar a todos los candidatos a "leer la Constitución" e insistió: "Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla. Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo o nada. Dolarización sí, dolarización, no"."Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas", analizó Rosatti en un segmento en que diferenció dolarización, sin decirlo, de convertibilidad.En ese punto, le preguntaron si "eso sería la ley de convertibilidad", a lo que respondió:"Habría que ser un poco más preciso y explicar 'qué querés decir con esto'" de la dolarización, cuestionó directamente a Milei, y añadió: "Con todo el respeto hacia la política y hacia los economistas, es la Constitución la que nos rige a todos, sea economista, político o juez".Tal como hizo en mayo, en la antesala electoral, Rosatti habló de la emisión indiscriminada y su carácter inconstitucional en un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Al ser consultado sobre esa crítica para el Gobierno Nacional, argumentó:"¿Qué es incontrolada? Lo verán los técnicos en función de las necesidades, de la base económica, de las reservas, de lo que sea. La economía se guía mucho por la psicología, las expectativas, y a veces puedo no tener todo el dólar, las divisas en el Banco Central, pero si tengo expectativas me alcanza igual. Y a veces puedo tener todo y no me alcanza porque las expectativas no dan. Claramente, una emisión incontrolada no defiende el mandato constitucional de defender el valor de la moneda", profundizó su crítica, implícita, al oficialismo.