Debate presidencial: se definen los conductores y hay nombres que suenan fuerte

Este miércolesPara esto, los canales de televisión presentaron a sus parejas de conductores.La reunión se llevará a cabo en la sede del Tribunal Electoral, que contará con la presencia de los representantes de los cinco candidatos; de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), encargada de la producción y realización; y de la Televisión Pública, que se encargará de la transmisión de los debates. De llegar a un acuerdo entre los equipos de campaña de los candidatos, se realizará el sorteo para determinar quiénes serán los moderadores de cada debate.En total, se designarán 12 conductores para la realización de tres debates que se definirán entre los candidatos propuestos por las cadenas de televisión de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), y el Consejo Federal de la Televisión Pública. Esta primera selección se llevó adelante tras una reunión entre los miembros de la Cámara Electoral y los directores de noticias de las emisoras.De Canal 13,; Telefé,; América,; Canal 9,; y la TVP,. En tanto, ATA propuso a Gisela Vallone, de Santa Fe, y a Sergio Roulier, de Rosario. Por su parte, el Consejo Federal presentó como candidatos a Exequiel Santamaría, de Tierra del Fuego, y a Maia de la Fuente, de La Rioja.En este marco, Claudio Martínez, director ejecutivo de la TVP, enfatizó eny sugirió que la Cámara eligiera a un representante de ATA y a otro del Consejo, una mujer y un varón.El próximo. En este evento, los cinco candidatos a presidente de la Nación, Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, tendrán la oportunidad de dar a conocer sus propuestas y responder las principales inquietudes de la sociedad. La Cámara Nacional Electoral (CNE) es el organismo encargado de organizar y designar un consejo asesor que se encarga de los detalles de este evento, que se realizará en dos universidades nacionales.El primer debate se realizará el 1 de octubre en el Fórum, centro de convenciones de la provincia de Santiago del Estero, y estará organizado por la Universidad Nacional ubicada en dicha provincia (UNSE). El segundo debate será el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En caso de balotaje se realizará un tercer debate presidencial en la misma facultad de la UBA.El debate presidencial será transmitido por todos los medios de comunicación del Estado. Mientras que los medios de comunicación privados podrán optar de forma gratuita si desean transmitir el debate.La obligatoriedad del debate presidencial fue ratificada por la CNE ya que los candidatos deben dar a conocer sus respectivos proyectos de gestión a desarrollar en caso de asumir el Poder Ejecutivo. Aquellos candidatos que decidan no participar del debate presidencial serán sancionados con la pérdida de los espacios de publicidad audiovisual cedidos por el Estado Nacional a través de la DINE (Dirección Nacional Electoral).Los analistas políticos coinciden en que el debate presidencial es una oportunidad para que los candidatos se diferencien entre sí y presenten sus propuestas de manera clara y concisa. También es una oportunidad para que los ciudadanos conozcan mejor a los candidatos y sus ideas, y puedan tomar una decisión informada en las elecciones.inflación, desempleo, pobreza, deuda externa.narcotráfico, violencia, inseguridad.calidad educativa, acceso a la educación.cobertura de salud, atención médica.: cambio climático, contaminación.La sanción para los candidatos que decidan no participar del debate presidencial es la pérdida de los espacios de publicidad audiovisual cedidos por el Estado Nacional a través de la DINE. Esto significa que los candidatos no podrán difundir sus propuestas a través de los medios de comunicación del Estado, lo que les podría restar visibilidad y apoyo electoral.