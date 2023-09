Candidato de Bullrich dijo que podía circular por "cualquier lado" pese a tener 700 mil pesos en multas

El candidato respaldado por Patricia Bullrich, Lalo Creus, se embarcó en una campaña territorial para demostrar su cercanía con los vecinos. Como parte de esta estrategia, Creus dio a conocer recientemente la personalización de su auto con el lema "Los políticos no son todos iguales". Poseía más de diez infracciones impagas por exceso de velocidad y cruzar en rojo.

Lalo Creus, quien fue miembro de la Corriente Clasista Combativa (CCC) y actualmente se muestra cercano al expresidente Mauricio Macri, ha sido concejal en La Matanza desde 2019. En la previa de las PASO, alentó la posibilidad de revivir "una oportunidad única", similar a la que ocurrió en 1999 cuando Pinky casi le ganó a Alberto Balestrini.

, afirmó Creus.. Sin embargo, la estrategia no salió como se esperaba, ya que la foto que compartió de su vehículo reveló inadvertidamente su patente. Según se ha descubierto, el candidato de Juntos por el Cambio en La Matanza tiene una deuda de más de 700 mil pesos en multas sin pagar, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires.En total,Estas multas abarcan desde "no respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel" hasta "no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos".