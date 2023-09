El diputado paraguayo que dijo que iría a la guerra contra Argentina se tuvo que arrepentir

El diputado paraguayo, Rubén Rubín, ha expresado su arrepentimiento por los comentarios que generaron controversia en Argentina durante el conflicto relacionado con la represa de Yacyretá. Rubín aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas y enfatizó que nunca incitó a un conflicto bélico con Argentina.

Rubín explicó su punto de vista durante una comisión bicameral que analizaba el presupuesto para 2024 en presencia del ministro de Defensa. Aseguró que sus declaraciones no estaban relacionadas con un conflicto específico, sino que surgieron como respuesta a un comentario de un colega parlamentario que había dicho que "no iría a la guerra por su país". En ese contexto, Rubín afirmó: "Yo sí iría", subrayando su compromiso con la defensa de su patria.había expresado.El diputado aclaró que en ningún momento se mencionó a Argentina o la hidrovía en su discurso y que su intención era expresar un sentimiento de patriotismo y afinidad con su país y su cultura. Además, criticó a los medios de comunicación por difundir incorrectamente la frase y aclaró que nunca propuso la idea de ir a la guerra con Argentina ni con ningún otro país.Rubén Rubín destacó la falta de sentido en plantear una guerra y señaló con humor que Paraguay no posee aviones de guerra, haciendo una referencia jocosa a la situación. En sus palabras finales, enfatizó que sugerir que estaba abogando por la guerra era una "estupidez rotunda.", recalcó.