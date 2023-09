Mayra Mendoza a Sergio Massa: "Tenemos puesta la esperanza en vos y no es fácil que nosotros confiemos"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, destacó este jueves el rol de Sergio Massa y pidió el acompañamiento de los vecinos en las elecciones generales del 22 de octubre."Tenemos puesta la esperanza en vos, confiamos -y no es fácil que nosotros confiemos- pero sabemos, como dijo Néstor, que no va a ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes", expresó la jefe comunal ante la presencia del ministro de Economía.Y añadió: "Él es la persona que tiene que conducir, nada es magia, nunca; no fue magia lo que lograron Néstor y Cristina y no va a serlo la recuperación de la Argentina".En esa línea, resaltó el rol de Massa como intendente y puso la gestión de Tigre "como un ejemplo" en materia de seguridad y deportes, entre otros para luego encarar el cantito "Massa presidente", arengando al público presente.Por otra parte, apuntó contra los discursos de Javier Milei y sostuvo que "no hay posibilidad de que el odio y la violencia sanen nada", por lo que los alertó a los jóvenes."Son los proyectos políticos basados en el amor, la justicia social y la empatía los que lograr cumplir los sueños en realizaciones y certezas", completó.Las declaraciones se enmarcaron en la inauguración de la obra del nuevo Parque de La Ribera de Quilmes, que puso en valor un espacio histórico de paseo y recreación.