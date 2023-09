Espinoza y Wado de Pedro inauguraron la Expo Joven 2023 en La Matanza

El intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, realizó la apertura de la 3ra edición de la Expo Joven que cuenta con diversas actividades de entretenimiento y muestras de talento joven, como eSports, torneos de gaming, freestyle, influencers y arte urbano. Además, hay stands de empleo joven con ofertas laborales y académicas de la mano de las dos casas de altos estudios de La Matanza, el CUDI y la UNLAM, y el acompañamiento de la UTN.Luego de la inauguración, Espinoza destacó: “Estamos muy contentos de inaugurar esta mega Expo Joven, y en este año nada más ni nada menos contamos con la presencia de mi compañero, amigo y futuro senador nacional, ‘Wado’ de Pedro”.La Expo Joven 2023 es un espacio para que las juventudes de La Matanza y de todos los distritos vecinos encuentren un lugar donde se diviertan, compartan sus intereses, desplieguen su talento y accedan a propuestas educativas que le brinden oportunidades de desarrollo académico y laboral.En ese sentido, el presidente de la FAM aseguró: “El principal objetivo de este evento es motivar a nuestros jóvenes a que ingresen rápidamente en la era del conocimiento y a que se capaciten en las carreras de tecnología y de innovación, que es donde está el futuro; ellas y ellos tienen con qué y nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente para que tengan cómo”.“La Matanza va camino a ser la primera Ciudad de la Innovación de la Argentina, por eso ésta Expo Joven es ‘La nave del futuro’, queremos impulsar que, con esfuerzo, estudio y dedicación, las y los jóvenes argentinos no sólo sean el futuro sino también el presente, porque acá en La Matanza son un verdadero ejemplo y no tienen techo. La juventud es la protagonista y es el motor de esta nueva Matanza.”, concluyó.Por su parte, “Wado” de Pedro expresó: “Estamos orgullosos de que La Matanza apueste a la motivación de los más jóvenes porque sabemos que los puestos de trabajo del futuro vienen con innovación tecnológica. La Matanza no solo invierte en la motivación, también invierte en la formación de los jóvenes”,Y agregó: "Además, en poco tiempo vamos a tener el Polo Científico Tecnológico más grande de la Argentina con el CONICET, con el INTI, con la Agencia I+D+i, y el Estado nacional y provincial vinculados al desarrollo científico tecnológico, donde va a generar 10 mil puestos de trabajo de calidad. Así que, orgulloso de que todo esto se esté desarrollando acá en La Matanza, con la gestión de mi amigo, de mi compañero, Fernando Espinoza”.Participaron también de la inauguración de la muestra, el secretario de Juventudes, Franco Torales y la Diputada nacional, Brenda Vargas Matyi. Esta tercera edición de la Expo Joven comenzó el miércoles 20 de septiembre y continuará los días 21, 22 y 23 de septiembre en la Plaza San Martín de San Justo, de 10 a 21 horas. Para acceder al cronograma completo de propuestas ingresar en @municipiodelamatanza o @juventudeslamatanza.-Día de la PrimaveraShow especial de Dj Alex desde las 13 h sobre la calle Almafuerte, frente al Municipio de La Matanza.-Hackathon JovenViernes 22.09, con importantes premios a proyectos creativos e innovadores de impacto social y tecnológico para La Matanza.Este evento cuenta con el apoyo de la Fundación Banco Provincia y la Agencia I+D+I del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.-Mega show del artista internacional Lit KillahSábado 23.09 desde las 15 h en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) gran cierre de la Expo Joven con el show de Lit Killah, Matanza Freestyle y Gusty Dj.