Macri cuestionó la gobernabilidad de Milei: "¿Una persona sola puede hacer un cambio?"

El ex presidentecuestionó el reciente vínculo entre el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA),, consideró que y el secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA),y también analizó la gobernabilidad del libertario si se convierte en el próximo presidente: "¿Una persona sola puede hacer un cambio?".En en una entrevista para LN+, Macri dio su visión sobre las PASO del 13 de agosto, en las que Milei fue el candidato más votado y manifestó de cara al 22 de octubre: "Estamos discutiendo cómo se logra el cambio profundo, cuál es la herramienta, cuál es el instrumento que lo va a hacer, en nuestras convesaciones le dije 'está todo bien pero,".Con sinceridad gobernar hoy en el mundo es complejo, está verdaderamente difícil", dudó el expresidente.Sin embargo, Macri aclaró que tiene una "buena relación" con el diputado de La Libertad Avanza, aunque cuestionó las formas con las que habla públicamente. "Lo lo he hablado con Milei, en las conversaciones que yo tenía en estos meses anteriores. Hace un tiempo que no hablo. Lo vi personalmente una sola vez en mi vida, que lo trajo Patricia a casa y charlamos. Después siempre fue por celular", reveló y recordó:".El expresidente también opinó sobre la relación de Milei y Barrionuevo, que mantuvieron un encuentro en el que analizaron la situación actual del mundo laboral y que este viernes, disertarán en un acto en Parque Norte organizado por el propio dirigente gremial."Eso es difícil de explicar, muy difícil de explicar.", repudió el ex presidente en referencia a Barrionuevo.En esa línea se había manifestado horas antes del jueves la postulante de Juntos por el Cambio (JxC),, también se había referido a un potencial cargo de Barrionuevo en un eventual gobierno de Milei: "Si tu secretario de Trabajo, el que te maneje las obras sociales, va a ser Barrionuevo, la casta la tenés adentro".Además, el expresidente dio detalles sobre cómo era su vínculo con Barrionuevo cuando era presidente. "Y con la edad uno se pone peor, entonces más cree que sabe todo. Siempre fue un tipo de mucha personalidad, difícil de llevar y fue parte de todo el sindicalismo que no aceptó ir de verdad a una profunda reforma que tiene que ver, como yo siempre les decía, con la estrella polar de una país, decía el general Perón, que tiene que ser la productividad. Si todos ustedes no aceptan tener convenios laborales que nos permitan ser más competitivos con el mundo, es imposible", contó.La semana pasada, Milei y Barrionuevo mantuvieron un encuentro en el que, según difundieron desde el entorno del libertario, analizaron la situación actual del mundo laboral. Este viernes, el candidato de LLA disertará en un acto en Parque Norte organizado por el propio dirigente gremial.