Milei adelantó que Ocampo será el presidente del Banco Central si gana las elecciones

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró este viernes que tiene definidos a sus ocho ministros y anunció que el economista Emilio Ocampo "va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar"."Tengo definidos mis ocho ministros, falta que Victoria (Villarruel) defina a los dos suyos en Seguridad y Defensa. Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar", indicó a través de una entrevista radial con el Observador 107.9.Ocampo es profesor de Finanzas e Historia del CEMA y es investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU.El economista comenzó a integrar el equipo de Milei en agosto pasado, luego de que el candidato presidencial liberal diera el batacazo en las PASO. Incluso publicó un libro con Nicolás Cachanosky titulado "Dolarización: una solución para la Argentina" (Editorial Claridad) en el cual se inspiró el libertario.En otro orden, Milei aseguró que hay "cinco fondos de inversión interesados" en apoyar su propuesta de dolarización y uno de ellos es Bank of America. "Hay un fondo de alto riesgo que esta dispuesto a poner 30 mil millones para realizar la operación, con eso rescatas las lelics", concluyó.