Santoro llamó a formar "un gran gobierno de coalición" con "algunos funcionarios de Larreta"

El candidato a jefe de gobierno porteño de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, llamó a formar un "gran gobierno de coalición" y aseguró que en su eventual gestión convocará a "las personas más lúcidas, incluso a algunos funcionarios de Larreta".En ese sentido, Santoro anticipó "una ruptura en JxC y una reconfiguración de todo el sistema político". También explicó que la elección entre Jorge Macri y Martín Lousteau "fue muy pareja, no le consultaron al radicalismo quién tendría que ser su vicejefe de gobierno y sin avisarles, definieron una candidata pura (Clara Muzzio) dejando al radicalismo sin representación en la fórmula".Así, el candidato de UP intenta acercar a los votantes del radicalismo a su espacio para las elecciones generales del 22 de octubre. Santoro señaló que "es muy difícil que las personas que votaron" a Lousteau se sientan "interpeladas por el programa de gobierno del primo de Macri".En esa línea, destacó que hay dirigentes como la exministra de Desarrollo Humano de Larreta, María Migliore y el actual titular en Cultura, Enrique Avogadro, con los que comparte "una sensibilidad parecida".De esa misma manera se había expresado el ministro de Economía y candidato presidencial de UP, Sergio Massa, en una entrevista con LN+, donde aseguró que va a haber "radicales ministros" en su eventual gobierno.En cuanto a las elecciones presidenciales, Santoro se refirió a un posible acercamiento del expresidente Mauricio Macri al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. Al respecto, señaló que el diputado nacional "seduce con inteligencia" al referente de Juntos por el Cambio, quien deja "correr esas versiones" y tiene un "apoyo tibio" a la presidenciable de su espacio, Patricia Bullrich.Por el lado de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que hay un contexto similar: "En CABA hay algo parecido entre Marra, y Jorge Macri. Tienen muy buena relación y se imaginan gobernando juntos y eso provoca la expulsión del radicalismo, la Coalición Cívica y los sectores progresistas", remarcó.Santoro aseguró que la Ciudad de Buenos Aires "es invivible" y que en caso de ganar las elecciones lo primero que hay que hacer es "llamar a sesiones extraordinarias en la Legislatura", por lo que sostuvo que "se prepare para un verano muy movido legislativamente".