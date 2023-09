Cristina Kirchner resforzó su apoyo a Massa y apuntó contra "la casta de economistas"

De castas, herencias, derrumbes y futuro.



Presentamos, a 20 años de su publicación, la reedición de “Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner”. https://t.co/e9EidsOQbM — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2023

"ES IMPOSIBLE IR CON LA MOTOSIERRA PORQUE NO TE DAN LOS NÚMEROS"

A menos de un mes para las elecciones generales, la vicepresidenta Cristina Kirchner apareció por primera vez luego de las PASO para presentar la reedición del libro "Después del derrumbe, Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner", apuntó contra los economistas neoliberales y contra la propuesta de "motocierra" del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei." comenzó la charla Cristina bajo la consigna "De castas, herencias, derrumbes y futuro" en el auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y acompañada por el periodista Pedro Rosemblant.Al hacer un revisionismo económico, la Vicepresidenta comentó que "Esto se da en todo el proceso de la Argentina. El trabajar era progresar, pero se cambia la lógica en la dictadura, y comienza a surgir la especulación financiera"."Y al final de la dictadura aparecen dos economistas vinculados con el endeudamiento. Toda la deuda que tenían los grupos económicos fue estatizada. Cavallo estatizó, pero la deuda en pesos.", señaló.Al referirse a la reunión que mantuvo con el ahora potencial ministro de Economía de, explicó: "Yo no lo llamé. El contexto era que estábamos en junio de 2022, no quedaba muy bien que trascendiera una reunión entre la vicepresidenta y quienes estaban preparando un plan económico. De hecho, al mes siguiente, Martín Guzmán huyó. Le dije que sea reservado y discreto, nos reunimos y charlamos".En ese sentido, sobre la propuesta de bimonetarismo de Melconian consideró que es un "plan inconsistente para el bienestar de la Argentina". Para ella "La gente los tiene en el colchón porque o no lo puede declarar o porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos hay una memoria"., cuestionó el modelo que propone Bullrich."Se toman atajos y me parece que nadie quiere hablar de los verdaderos problemas que tiene la Argentina. Los grupos economistas dicen que la política no puede intervenir en la economía porque es una ciencia constructivista y los de la escuela austriaca dicen que hay leyes naturales del mercado", comentó.Después de reconocer la dificultad que provoca la inflación, pidió no "llorar sobre la leche derramada" y: "Fui una de las impulsoras de que no hubiera PASO y que se pudiera construir una lista de unidad". Y se preguntó, "¿cuánto hubiera sacado el de La Libertad Avanza?" si no hubiera habido interna peronista.En ese marco, manifestó: ""Haberle dicho a cada argentino y argentina que los precios le vienen aumentando por la devaluación que es impuesta por el Fondo Monetario", remarcó.Cristina cuestionó el slogan de campaña de Javier Milei: "Quiero que hablemos en serio y con números en la Argentina."Es muy inconsistente todo.que la mayor parte es en dólares, y nadie habla de esto", analizó y explicó que el 8,29% de la invesión publica va a planes sociales o programas estatales, "al Poder Legislativo, donde estaría la aristocracia de la casta política, estaría 0,12% del PBI y en del Poder Judicial el 0,27%. El 4,75% es la separata es el gasto tributario los planeros de lujo gente que tiene que pagar Impuesto a las Ganancias y no los paga, impuesto cuya IVA esta quebrada o se eximen", precisó.Al respecto explicó cómo se compone el 15 del gasto público o inversión que quiere eliminar Milei. "Ustedes van a ver el total de recursos de impuestos que el Estado nacional da, la parte de la recaudación que le queda (15,7%), estaríamos suprimiendo el total. El Gobierno hace una recaudación de 24 puntos del PBI, 15 quedan para la Nación y el resto va a las provincias", explicó.Sobre el final, Cristina reiteró que "los argentinos nos debemos una discusión y un debate". "Sé que estamos en términos electorales, peroporque si no identificamos el verdadero problema, difícilmente podamos solucionarlo"."Es necesario hablar con la gente y explicar cuál es el verdadero problema, cuáles son los peligros y los desafíos que tiene la Argentina en un momento muy complejo y difícil", afirmó.De cara a las elecciones generales, comentó que "algunas decisiones no se entienden, pero hay que mirarlas en perspectivas. Le estamos diciendo a la gente el problema que tenemos, y que necesitamos que cada argentino tome conciencia de esta situación para que pueda decidir libremente.".