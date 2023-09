"No nos meten más el Pato Donald": la respuesta de Cristina a Ramiro Marra en Tik Tok

La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, recurrió a la red social TikTok para responder a las controvertidas declaraciones del legislador porteño, Ramiro Marra, quien había manifestado su intención de cerrar Pakapaka en caso de que Javier Milei llegara al Gobierno.

En su publicación en TikTok, Cristina Kirchner recordó sus palabras pronunciadas en un acto cuando era presidenta:La respuesta de la Vicepresidenta destaca la importancia de contar con contenidos culturales propios y accesibles para todos los argentinos a través de Pakapaka y otros proyectos similares. Las palabras de Cristina Kirchner en TikTok refuerzan la idea de preservar y fortalecer la programación educativa y cultural que ha sido fundamental para la formación de las nuevas generaciones.El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, afirmó que en caso de ganar las elecciones cerraría o vendería los medios "de gestión pública", con programas como Pakapaka "que bajan tendencia ideológica" y fue fuertemente repudiado. Además, defendió al colonialismo español.En una entrevista para IP Noticias, se mostró en contra de la continuidad de la señal infantil que es parte de los medios del Estado nacional. "¿Pakapaka? ¿Pakapaka es el dibujito animado que baja ideología?", se preguntó Marra cuando le consultaron sobre el canal para niños. Tras algunos segundos en los que demostró no tener conocimiento directo de su contenido comentó con una pizca de sarcasmo y algo confundido con Zamba, que surgió en esa emisora. "¡Ah! ¿Es un canal, Pakapaka? ¿Y bajan ideología establecida sobre historia y eso?", siguió."No sé, mi mamá, que es profesora de historia, me dijo. Yo no lo miro, no tengo hijos chiquitos... Mi mamá es profesora de Historia y me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, imagínense, tiene mucha experiencia, y me dice que cuentan la historia de una manera particular. No soy un especialista en Pakapaka, perdón", señaló.