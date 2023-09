Milani salió al cruce de una de las integrantes de la Asociación que preside Victoria Villarruel

En respuesta a las declaraciones de la intengrante de CELTYV (Asociación Civil que nuclea a las Víctimas del Terrorismo de Argentina.) Silvia Ibarzábal, quien perdió a su padre en un acto de violencia perpetrado durante la década del setenta, el ex Jefe del Ejército, César Milani, emitió un comunicado al respecto. Milani declaró: "Que me agravien los defensores de la dictadura no me afecta, los conozco de toda la vida, al igual que a los del otro lado que me llaman genocida, ambos extremos aún viven en el odio, el rencor y la venganza, no buscan ni les interesa la paz, lo único que les importa es estar enfrentados sin entender razones y destruyéndose entre compatriotas."

Señora @SilviaIbarzabal, respeto su dolor y respeto por sobre todo el valor y la memoria de su padre asesinado de forma cruel y cobarde mientras prestaba servicio a la patria, sin dudas merece ser reconocido y honrado junto al resto de las víctimas de las organizaciones… pic.twitter.com/OQX9oMayQl — César Milani (@GeneralMilani) September 27, 2023

El ex Jefe del Ejército subrayó la importancia de tratar a todas las víctimas con respeto y dignidad, independientemente de las circunstancias de su muerte:Sin embargo, Milani también hizo hincapié en la diferencia entre el tratamiento que reciben las víctimas de delitos cometidos por el Estado y las víctimas de delincuentes comunes, enfatizando que esta distinción se debe a la responsabilidad que recae en el perpetrador del hecho.Dijo Milani:recalcó.Cabe señalar que Ibazábal era una adolescente cuando el teniente coronel Jorge Ibarzábal fue secuestrado y luego asesinado por el comando del ERP que asaltó el cuartel de Azul en enero del 74.El ex Jefe del Ejército concluyó su declaración con un llamado a la sinceridad, la humildad y el perdón como camino hacia la reconciliación nacional: