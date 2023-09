El FMI dijo que evalúa las nuevas medidas de Massa y cuestionó la dolarización que propone Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) criticó con dureza las medidas adoptadas por el Gobierno luego de las elecciones al afirmar que aumentan las fuertes dificultades macroeconómicas que afronta el país. Además, aclaró que la dolarización que propone el candidato Javier Milei exige condiciones previas para funcionar en forma adecuada y no reemplaza las medidas fiscales y monetarias que hay que adoptar para estabilizar al país.En la conferencia de prensa desde Washington que realizó la vocera del organismo,, señaló que “la situación económica de la Argentina sigue siendo muy difícil y compleja; la inflación es muy alta y sigue aumentando; los colchones de reservas son bajos y las condiciones sociales son frágiles”.“El paquete de políticas acordado en la última revisión, la quinta y la sexta, tenía el objetivo de salvaguardar la estabilidad a través de la reconstrucción de las reservas, restablecer el orden fiscal y proteger a los más vulnerables. La revisión del tipo de cambio junto con una política monetaria y fiscal restrictiva son componentes esenciales del programa”, precisó.Luego, advirtió:“Estamos trabajando para entender mejor y evaluar estas medidas recientes y la necesidad de adoptar acciones compensatorias que puedan adoptarse para fortalecer la estabilidad y salvaguardar los objetivos del programa al tiempo que no se exacerben las vulnerabilidades”.“Nuestro objetivo sigue siendo salvaguardar la estabilidad y proteger a los más débiles en estas épocas difíciles”, indicó la funcionaria que previamente se desempeñó como auditora de la Argentina en el inicio del programa firmado con el actual gobierno.s”, afirmó.Cerca de Massa retrucaron en voz baja las críticas del Fondo y afirmaron que “se deberían haber preocupado cuando le dieron un crédito al gobierno de Macri en 28 horas”; a la vez, saben que cualquier cuestionamiento de Washington en voz alta puede ser un punto a favor del candidato en medio de la campaña electoral.Sobre la dolarización que promueve Javier Milei, Kozack indicó: “La determinación del tipo de cambio es una prerrogativa del país.”.Además, expresó: “Es importante garantizar la viabilidad de largo plazo del sistema cambiario que se seleccione y en ese sentido la dolarización requiere pasos previos importantes y no es algo que no reemplace una política macroeconómica sólida”.