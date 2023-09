El Senado aprobó el pliego de la jueza Figueroa tras un desempate

En el marco de una sesión maratónica, la Cámara de Senadores aprobó este jueves el pliego de la camarista de Casación Ana María Figueroa, quien fue echada de su cargo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de una maniobra política.La votación terminó en empate, 35 a 35, y la presidenta del cuerpo, Claudia Ledesma Abdala, terminó de definir la situación. Vale aclarar que se definió después de dos empates y se votó de manera separada de los otros más de 30 pliegos, que fueron aprobados minutos después.De los habituales aliados del Frente de Todos, se manifestaron en contra Carlos Espínola y Alberto Weretilneck. Magdalena Solari Quintana se ausentó al momento de la votación.Desde el Frente de Todos, la senadora Juliana Di Tullio cargó en duros términos contra la bancada de JxC por haberse “rendido” ante el Poder Judicial y haber “entregado” una prerrogativa constitucional.“Es una persona que ha cumplido 75 años. A nosotros la Constitución nos confiere la prerrogativa de aprobar o no (su prórroga). Nada indica en este artículo que al cumplir 75 se convierte en calabaza. Yo tengo 51 hasta que cumpla los 52″, ejemplificó.En términos políticos, destacó que las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán ya fueron elevadas a juicio. “Si esa era la excusa para no votarla, qué van a decir ahora. Ya se elevaron a juicio las dos causas. ¿Cuál es la excusa?”, dijo Di Tullio.Y arremetió nuevamente contra la Corte Suprema: “Estos dos magistrados que aceptaron entrar por decreto (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) ahora tienen el tupé de decirle a Figueroa que se tiene que jubilar. Ustedes se entregan al Poder Judicial, se han rendido frente al Poder Judicial. ¿Cómo puede ser que no defiendan su propia prerrogativa constitucional?”.Figueroa, que debía fallar en la causa Hotesur-Los Sauces en la que se encuentran investigados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner fue separada de su cargo por orden de la Corte Suprema, que determinó que la camarista debía dejar su rol por haber cumplido 75 años y no contar aún con el acuerdo del Senado para la extensión de sus funciones cinco años más.Ese asunto es el que mantenía trabado el trabajo en el Senado desde abril, ya que el oficialismo no lograba contar con el quórum necesario ante la negativa de Juntos por el Cambio (JxC) y de Unidad Federal (UF), conformado por peronistas disidentes, para darle el acuerdo a Figueroa con el propósito que ejerza el cargo cinco años más, como lo dispone la Constitución.EN DESARROLLO