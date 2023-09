Pablo Moyano celebró la eliminación de Ganancias: "Es un gran logro de un gobierno peronista"

El cotitular de la CGT y dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó este viernes que “es un gran logro de un Gobierno peronista” la sanción de la Ley que modifica el impuesto a las Ganancias y elimina la cuarta categoría del tributo, en el marco de la movilización que encabezan organizaciones sindicales y movimientos sociales en la Plaza de los dos Congresos.“Este es un reclamo histórico que venimos llevando adelante desde la época de Cristina (KIrchner), donde lamentablemente nadie agarraba como bandera la eliminación de Ganancias. Nosotros en transporte tenemos choferes que pagan hasta 400.000 pesos por mes. Creo que es un gran logro y que lo ha lo ha logrado precisamente un gobierno peronista”, manifestó el dirigente sindical en declaraciones a Télam.Además, ponderó que la movilización sea respaldada por los trabajadores y movimientos sociales “donde ellos también han podido lograr que los alimentos no paguen el IVA”.“La creación de la Ley Pyme, donde las pequeñas empresas van a pagar menos aportes para poder blanquear a trabajadores; un conjunto de medidas que ha tomado el compañero candidato presidente Sergio Massa, que son favorables a los que menos tienen”, sostuvo Moyano.De la misma manera, el dirigente camionero dijo que “hoy es un día peronista” y celebró la movilización en las calles que se está llevando adelante en la Plaza de los dos Congresos.“Hacía muchos años que no veníamos, por lo menos a tener una buena noticia. Y creo que, esperando el discurso que va a hacer Massa, tratar de convencer a aquellos que han votado a la derecha, aquellos que no han ido a votar, que el único que le puede garantizar su derecho y mejorar sus condiciones laborales es el peronismo”, aseguró.