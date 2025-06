La CGT convocó a la masiva marcha a favor de Cristina Kirchner: "Vamos a manifestarnos para repudiar la injusta proscripción"

La CGT finalmente no concurrirá al encuentro de esta tarde con el Consejo Nacional del PJ, pero convocó a la masiva marcha a favor de Cristina Fernández de Kirchner: "Vamos a manifestarnos para repudiar la injusta proscripción", remarcaron.Así lo comunicó a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales, poco después de la confirmación a prisión domiciliaria para la expresidenta."Con motivo de la notificación de la sentencia a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, se ha dispuesto la realización de una concentración popular que manifieste el repudio de una decisión injusta, parcial y arbitraria", indicó la central obrera y agregó: "Las trabajadoras y los trabajadores estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada"."La CGT convoca por convicción, pertenencia y solidaridad, a todos los gremios y trabajadores que quieran sumarse a la concentración para dar testimonio de acompañamiento", reafirmó.Del mismo modo, precisó que "aquellos sindicatos que hayan dispuesto acciones sindicales para manifestarse, quedan liberados para realizar todas las medidas que estimen conducentes en función de cada una de las actividades que representen"."Las trabajadoras y los trabajadores tenemos memoria y vamos a manifestarnos en las calles para repudiar la injusta proscripción en defensa de la democracia", concluyó el comunicado.Con respecto a la reunión en la sede del PJ, la central obrera decidió durante un encuentro en FATSA -en la previa a la confirmación de la prisión domiciliaria a CFK- que no asistiría.Las autoridades del PJ habían citado a los dirigentes de la CGT para organizar la caravana que acompañará a la ex presidenta, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos por la Causa Vialidad.