Estela de Carlotto, le contestó a Milei: "Ofende de una manera brutal"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo,, fustigó al candidato a presidente de(LLA),por haber manifestado durante el debate electoral quede la última dictadura militar sino "8.753", y afirmó que con este tipo de declaraciones el liberal, dijo Carlotto, en declaraciones a Radio Provincia, sobre la postura manifestada por Milei en el debate de candidatos presidenciales que se realizó este domingo, donde negó que la cifra de desaparecidos por la última dictadura sea de 30.000.expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo al referirse al candidato de LLA. En el debate de ayer, Milei había cifrado el número de desaparecidos en "8.753".Para Carlotto, "no es fácil poder juzgar a estas personas que estuvieron ayer" en el debate". "Cada uno defendía lo suyo, pero lo peor es cuando mienten, difaman y ofenden a nuestra lucha, que es muy dura y hemos dejado todo para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país", aseveró., advirtió.En ese punto, destacó que el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, hará "lo que promete" en materia de cuidar el legado de "Memoria, Verdad y Justicia", y que por eso "hay que ayudarlo".La referente de Derechos Humanos se dirigió a los jóvenes y subrayó que "por lo que pidió que no se dejen llevar por "las formas" porque de quién gane dependerán "los destinos del país por cuatro años".