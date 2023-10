Milei se defendió de las acusaciones por la corrida cambiaria y criticó al Gobierno nacional

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, negó estimular una corrida cambiaria y afirmó que se "pretende responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública", al tiempo que acusó al Gobierno nacional de generar un "descalabro económico".A través de sus redes sociales, el diputado libertario afirmó: "El Gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa debe hacerse cargo del descalabro económico que ha producido. Emitir a mansalva para financiar un gasto público exorbitante con el que los Insaurralde de la vida pagan su vida de monarcas tiene consecuencias y las estamos pagando todos los argentinos de bien".De esta manera, aludió al viaje a Marbella que hizo el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, con la modelo Sofía Clérici, para defenderse de las acusaciones de sectores de Unión por la Patria (UxP), Juntos por el Cambio (UxP) y sectores bancarios de fomentar el "terrorismo económico"."Pretender responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública y que viene a plantear un cambio rotundo de modelo para eliminar la inflación para siempre es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo. No saben hacer otra cosa más que echarle la culpa a un tercero", aludió Milei.Y luego sostuvo: "La debacle económica que estamos viviendo es responsabilidad pura y exclusiva de todos aquellos que defienden este modelo empobrecedor basado en la emisión monetaria para financiar al Estado".Previamente, Milei se había referido al peso argentino como "excremento" y ante una pregunta sobre si era conveniente renovar los plazos fijos bancarios respondió: "Jamás".A la vez, dijo: "Sistemáticamente hemos ejercido la prudencia para evitar que explote la bomba que vienen gestando el presidente Fernández, la vicepresidente Kirchner y el ministro Massa. Somos los únicos que hemos hecho una propuesta concreta para evitar la crisis".