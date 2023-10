12.10.2023 / JUDICIALES

La Justicia anuló el decreto de Macri que le permitió blanquear capitales a familiares de funcionarios

El juez Martín Cormick anuló los artículos de la norma dictada por el ex Presidente que ampliaba los alcances de una ley a situaciones no previstas originariamente. La AFIP quedó en condiciones de exigir el pago de impuestos no abonados a los beneficiados.