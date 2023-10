"Es ella": Macri pidió el voto a Bullrich con un ataque a Massa y críticas friendly para Milei

De cara a las elecciones presidencial del próximo domingo, Mauricio Macri llamó a los argentinos a votar por Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio. A través de una carta por redes sociales, el exmandatario criticó a Sergio Massa y habló de la falta de experiencia en gestión de Javier Milei."El domingo los argentinos elegiremos hacia dónde ir. No debería ser difícil decidirse entre las opciones que tenemos. Por un lado está Patricia, que llegará con un equipo técnico de primer nivel, ministros expertos, legisladores, intendentes, gobernadores y una red nacional de fuerzas que le darán los músculos necesarios para poder llevar a cabo los enormes cambios que están pendientes”, expresó Macri.En ese sentido, apuntó contra el candidato presidencial de Unión por la Patria: "Tenemos al candidato que encarna el desastre mismo, no solo de este último gobierno catastrófico, sino de todas las décadas anteriores que gobernaron ellos y nos trajeron hasta acá. Este gobierno que prometió asado y logró que tengamos el menor consumo de carne de la historia argentina".Y habló sobre el candidato de La Libertad Avanza: “La tercera opción es una agrupación aún inmadura. Algunas de las buenas ideas que pueden tener no están acompañadas por la fuerza material necesaria para llevarlas a cabo. Además, es llamativa la intolerancia que mostraron hasta ahora a las críticas del periodismo, una verdadera contradicción que no refleja un compromiso con la libertad de expresión. Más allá de esto, si ganaran eventualmente, llegarían sin un solo gobernador, pocos intendentes y un puñado de legisladores; no podrán producir cambios”."Por eso te pido directamente que este domingo votes a Patricia. El destino la puso a ella en el momento y el lugar indicado. Dale tu voto y yo te aseguro que ella luchará para llevarnos por el verdadero camino del cambio. Es ella”, concluyó.