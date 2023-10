Martiniano Molina elogió la gestión de Mayra Mendoza en Quilmes: "Ha hecho obras y se han hecho bien"

el actual candidato de Juntos por el Cambio a intendente de Quilmes y ex titular de ese cargo, Martiniano Molina, elogió la gestión de la actual jefa comunal, Mayra Mendoza, no sólo por la realización de obras en el distrito sino también por la calidad de las mismas

Tras la derrota de 2019 que se repitió en las PASO de este año,, expresó Molina, quien gobernó Quilmes entre 2015 y 2019, pero perdió la reelección a manos de la actual jefa comunal del distrito.Sin embargo, para intentar preservar su deseo de acceder nuevamente al cargo pese a elogiar la gestión de su adversaria, el actual legislador bonaerense afirmó:En diálogo con el portal El Termómetro, Molina marcó que su gestión dejó "la vara más alta", pese a haber realizado poca obra pública, haber dejado un bajísimo número de cámaras de seguridad, luces led, patrulleros y camiones de recolección de residuos, entre otras cosas, al tiempo que reconoció que tuvo "errores".A la hora de expresar cuáles son als diferencia con el "modelo de gestión" del que elogió la obra pública, el ex cocinero expresó: "La policía, off the record, nos dice que el gobierno no los apoya, que no tienen el respaldo. El modelo económico ha sido desastroso -dijo en aparente referencia al gobierno nacional -. Les digo que se hagan cargo, le echaron la culpa a (Mauricio) Macri, a la pandemia, después a la guerra", agregó en abierta referencia a la administración nacional.En sus cuatro años de gestión en Quilmes, Mendoza implementó el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito a través del cual sumó 1500 cámaras, 1000 alarmas, más de 250 nuevos móviles, 170 paradas seguras, tótems de seguridad, lectores de patentes, 500 nuevos agente y se instalaron 50 mil luces LED.A la hora de lanzar su campaña para la reelección, la intendenta de Quilmes destacó la inversión de $6 mil millones en obras para escuelas, arreglos en plazas y el pase de 5500 luces LED a 50 mil."Tenemos el compromiso de llegar al 100 por ciento de luminarias LED y decidimos sobre todo arrancar por los barrios del oeste, como no se había hecho nunca", dijo.En ese plano, sostuvo: "Ya realizamos 1000 obras para que nuestro lugar vuelva a ser lo que siempre fue, una ciudad hermosa para vivir, y vamos a redoblar los esfuerzos para que cada familia, en su barrio y localidad de Quilmes viva con dignidad y alegría".