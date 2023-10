Santoro cerró campaña de UP en CABA junto a Massa: "Nuestra pelea es por la justicia social, ambiental y distributiva"

El candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, propuso " terminar con la Ciudad de los negociados" de Juntos por el Cambio y resaltó la importancia de avanzar hacia la justicia social y económica, en el marco de su cierre de campaña en el Luna Park.“Esta noche no estamos cerrando una campaña, estamos iniciando un nuevo camino”, aseguró el aspirante de UP y propuso “terminar con la idea de que el Estado esta siempre puesto al servicio de los intereses corporativos".En ese sentido, cuestionó al oficialismo porteño al señalar que "tienen una concepción patrimonialista de la Ciudad" y los acusó de "utilizar el Estado como palanca para generar rentabilidad de los amigos de poder". Siguiendo esa línea, le preguntó a los porteños: "Qué tipo de ciudad queremos. ¿Una de negociados o una humana, sustentable, sensible y solidaria?"."Tratamos de construir un consenso social basado en la ética de la solidaridad y de la justicia social", afirmó Santoro al remarcar la importancia de "la defensa de los servicios sociales, de la salud pública, la educación pública y la seguridad".Según Santoro, el gobierno de JxC “tomó la decisión de bajar un punto por año el presupuesto en Educación por decisión política, porque suponen que los bienes públicos los asiste el mercado”. “Buscamos hacer una verdadera revolución educativa porque creemos en la movilidad ascendente y tenemos claro que la suerte de ningún niño puede estar condicionada por la suerte de sus padres”, añadió.De esa manera, expresó que "nuestra pelea es por la Justicia social, ambiental y distributiva", aunque reconoció que la sociedad plantea críticas hacia el Estado por lo que manifestó que es necesario "una reinvención sin desertar de sus responsabilidades" para "mejorar su eficacia y eficiencia".Por último, cuestionó la propuesta libertaria de reducir a la mínima expresión al Estado en pos de la lucha por la libertad: "Para nosotros, la discusión no radica en la búsqueda de la libertad como la entiende la derecha, sino la libertad que defiende la igualdad. La libertad no es posible si no es al mismo tiempo viviendo en igualdad".