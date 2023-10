Un candidato de Milei propone "privatizar el mar" para que no se extingan ballenas

#Elecciones | Alberto Benegas Lynch propuso la "privatización del mar" como una alternativa para "resolver" los problemas relativos al medioambiente. pic.twitter.com/Thvlh7ZOY6 — Política Argentina (@Pol_Arg) October 20, 2023

El candidato a diputado de La Libertad Avanzase refirió al cambio climático y propuso "privatizar el mar" para que no se extingan especies marinas, como la ballenas.A la propuesta de romper relaciones con el Vaticano de su padre , el hijo no quiso ser menos y habló de privatizar el mar para evitar la extinción de las las ballenas. "argumentó Benegas Lynch, en una entrevista con Filo News."¿Por qué las ballenas se están por extinguir, o los elefantes y demás? La diferencia es el alambrado ¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen?" cuestionó el candidato y explicó que es porque "y vender la carne".El referente libertario incluso señaló que "hay trabajos sobre la privatización del mar" aunque consideró que la sociedad está "años luz de eso, en principio vamos a tierra firme".Y sostuvo que "t", concluyó.En esa línea se había expresado. "El postmarxismo trasladó la lucha de clases a otros aspectos de la vida luego de su fracaso económico. Como parte de esa agenda también está la del hombre contra la naturaleza: qué el hombre es el que daña la naturaleza cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas. Es un comportamiento cíclico independientemente de la conducta del hombre y si los precios fueran libres esos problemas se arreglarían", manifestó el candidato presidencial.