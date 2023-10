Milei, sacado y con más metáforas sexuales: de "estoy en sus sábanas" a "el murmullo me está matando"

El candidato de La Libertad Avanza,se ufanaba de la repercusión que tuvo el meme que le dedicó a su nueva aliadaen redes, luego de que la titular del PRO lo apoyara para el balotaje. Entonces, mientras replicaba a críticos del dibujo, ejemplificó:", destacó.Con toda su gestualidad puesta en destacar los datos duros que le devolvieron las audiencias, el candidato presidencial siguió con el detalle de lo que consideró un éxito y lo llevó al borde del buen gusto.remató Milei.La frase hizo tanto ruido que su entrevistador, el periodista Esteban Trebucq, que suele ser una opción de diálogo para el libertario, le recordó a su pareja, la comediante Fátima Flórez, ante sus dichos. Milei tomó el salvoconducto y reperfiló su comentario:Milei se mostró visiblemente nervioso durante la charla y hasta pidió silencio a los que estaban detrás de cámara. “¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, dijo al aire,, explicó.El libertario así apuntó esta noche contra los miembros de la Unión Cívica Radical que manifestaron su neutralidad de cara al balotaje del 19 de noviembre. "El peor lugar del infierno está reservado para quienes mantienen la neutralidad", lanzó.", indicó en una entrevista en A24.El libertario, que ayer sumó a Patricia Bullrich a su armado tras una reunión mantenida con el expresidente, Mauricio Macri, negó que haya tenido que someterse a condicionamientos. "Nadie me pidió nada", dijo y descartó rotundamente que vaya a bajar su propuesta de dolarizar la economíaanalizó.Sí reconoció que probablemente pida la ayuda de los líderes del PRO para garantizar la fiscalización en la segunda vuelta, algo que más temprano había anticipado el excandidato a vicepresidente de Bullrich, Luis Petri.Parte de las negociaciones entre Macri y Milei incluyeron aportar funcionarios a un eventual gobierno del libertario. Entre los nombres que circularon figura el de Federico Sturzenegger, Germán Garavano y Guido Sandleris, todos funcionarios del gobierno macrista.Si bien Milei negó que la propuesta haya estado en la mesa de negociaciones, no escatimó elogios para los economistas amarillos.dijo sobre Sturzenegger, a quien sólo criticó por ser hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Además, reconoció que podría sumar a Sandleris -también extitular del BCRA durante el macrismo- y que simpatizaba con el economista, Daniel Artana.Sin embargo, descartó que Carlos Melconian, el elegido por Patricia Bullrich para su cartera económica, y Nicolás Dujovne pudiesen ser de la partida., consideró sobre el presidente de Fundación Mediterránea y agregó que Dujovne, por su parte, "no cumplió con el rol que debía cumplir", cuando fue ministro de Economía de Macri entre enero de 2017 y agosto de 2019.