Hackearon la página web de Sergio Massa y dejaron mensajes misteriosos de cara al ballotage

El candidato a presidente por, sufrió el hackeo de su página web personal y dejaron enigmáticos mensajes. La misma situación ocurrió con argentina.gob.ar, pero fue en la previa de las elecciones generales, esta vez ocurrió a pocos días del balotaje. “es el título que le pusieron en la página y este ataque corresponde a un defacement, un tipo de atentado digital en el que ciberdelincuentes modifican todo el contenido.Se pueden ver letras rojas que dejan mensajes en tono de burla y te aparecen archivos como si estuvieran disponibles para su descarga., decía uno de esos supuestos archivos. Aún no se dio a conocer quiénes están detrás de los hechos, pero investigarán. El mensaje dejado por los atacantes ya fue borrado, pero aún es posible leerlo si se busca desde Google. Todo fue recuperado minutos más tarde del hackeo, mientras tanto no permitía ingresar.El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró queal referirse al acuerdo que selló el libertario Javier Milei con Patricia Bullrich y Mauricio Macri de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre, que se basa en la consigna de "", consideró Massa en conferencia de prensa, tras reunirse con gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones.aseguró el candidato oficialista, quien además ratificó su compromiso de "construir un gobierno de unidad nacional convocando a los mejores" y pidió "no caer en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpulas de partidos".