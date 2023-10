El Gobierno nacional garantizó el abastecimiento de combustibles tras una reunión con empresas del sector

La secretaria de Energía, Flavia Royon, recibió este mediodía a las principales operadoras de combustibles del país y llegaron a un acuerdo para garantizar el abastecimiento, en medio de la incertidumbre generada en los últimos días."Llevamos tranquilidad a la población de que no habrá desabastecimiento y desalentar maniobras especulativas", remarcó el documento oficial tras la reunión.En el encuentro se acordó la importación de 10 barcos de combustible, se terminarán las paradas técnicas en los próximos 10 días y se aumentará la capacidad de refino de las principales refinerías del país. "En los próximos días se solucionarán las faltantes", agregó el comunicado oficial.Según apuntaron fuentes oficiales, hubo récord de procesamiento en Raízen, así como altos niveles de utilización de la capacidad de refino en el país. A su vez, se le dio a Axion la posibilidad de aumentar el volumen de refinación.Entre los motivos de las quejas del sector, se argumentó que la demanda registró una suba del 15% respecto al 2022, el fin de semana largo turístico, una mayor actividad del sector agropecuario y el consumo "inusual" durante el fin de semana de elecciones, alentado por la expectativa de una devaluación en algunas provincias.Tras el encuentro con las operadoras, Royon se reunió con representantes de los gremios de Estaciones de Servicio. En la previa del encuentro, el sindicato había emitido un duro comunicado."En los últimos tiempos se vienen profundizando los problemas de abastecimiento en las redes de estaciones de servicio de todas las petroleras. Lo que se inició con quiebres dispersos de stock en regiones o zonas puntuales, se ha ido generalizando rápidamente con mayor intensidad a todos los productos, a lo largo y lo ancho del país, generando zozobra en nuestra actividad y complicaciones a los consumidores", sentenció el comunicado.En tanto, remarcaron que las estaciones de servicio no tienen "injerencia en la falta de una adecuada provisión de combustibles" y agregaron: "Nuestra actividad consiste en poner a disposición de los clientes, la totalidad del volumen en nuestros establecimientos, viéndonos ahora imposibilitados de disponer de las cantidades necesarias por factores totalmente ajenos a nosotros".Por último, concluyeron: "Solicitamos al Gobierno Nacional arbitrar las medidas conducentes a regularizar la situación planteada, adoptando todos los medios a su alcance, que permitan a las petroleras regularizar el abastecimiento de las estaciones de servicio. Todos necesitamos combustible y en estos momentos no hay el suficiente para atender a la demanda. Urge una pronta solución".