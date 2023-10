Lousteau y Massot sugieren su voto a Massa para el balotaje: no serán neutrales ni votarán a Milei

#Vídeo 📺 | El diputado electo de Juntos por el Cambio (JxC) Nicolás Massot criticó la neutralidad de algunos dirigentes de su espacio y apuntó contra la alianza entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich pic.twitter.com/OvqFN2bLiA — Política Argentina (@Pol_Arg) October 28, 2023

La alianza entre Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich sigue dando que hablar puertas adentro de Juntos por el Cambio. En esta oportunidad, el diputado electo Nicolás Massot criticó la neutralidad de algunos dirigentes de su espacio y aseguró que tiene "poca garantía" de que el libertario represente "un cambio" para bien en la Argentina."Tengo poca garantía de que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora. La verdad, tengo muchas dudas. Igual eso no me transforma automáticamente en un militante kirchnerista", manifestó Massot en diálogo con Radio con vos.Y añadió: "No me basta con un cambio. Un cambio es alternancia. No existe el argumento de que hasta antes de ayer eran locos, poco preparados, extremistas y de malas ideas y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo".En esa línea, el legislador, que fuera presidente de la bancada del PRO durante el Gobierno de Mauricio Macri, aseveró: "La verdad que ya no me quiero quedar más ahí. La Argentina está estancada ahí hace 12 años".Por caso, postuló que esa postura lo transforma en "un diputado aguerrido". "Voy a pelear por la plataforma de gobierno que nosotros defendimos, es decir, equilibrio fiscal sin dolarización, defensa del valor de la moneda sin cerrar el Banco Central, mejora de la educación pública sin privatizarla, combate al delito sin que andemos a los tiros", señaló."No es tan difícil, y eso es lo que está en juego. Así que, perdoname la expresión, pero en neutralidad, las pelotas", sentenció el exdirector del Banco Ciudad, y luego recordó que cuando se sugirió "una PASO común, los que hoy se suben a cococho de Milei se opusieron".En paraleo, el dirigente radical Martín Lousteau se adhirió a las declaraciones de Massot desde sus redes sociales: "Comparto 100% esta postura".