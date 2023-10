Di Giácomo remarcó la "inestabilidad emocional" y la "falta de criterio" de Milei tras la entrevista en A24

El diputado nacional y médico psiquiatra Luis Di Giácomo aseguró este sabádo que el candidato Javier Milei "no tiene la estabilidad emocional" para ser el próximo Presidente de la Argentina y explicó que el libertario manifesta reacciones que responden a "un psiquismo alterado".Di Giácomo se refirió a la entrevista de Milei al canal A24, que generó esta semana una serie de opiniones sobre el estado psiquico del aspirante a la presidencia. "Este hombre no tiene la estabilidad necesaria como para dedicarse a cosas muy importantes, inclusive las menos importantes", sostuvo el legislador por Río Negro en diálogo con Radio Rebelde para el programa Y arriba quemando el sol."Es alguien que verdaderamente no creo que sea de ninguna garantía, no sólo en cuanto a sus ideas sino en cuanto a su inestabilidad emocional y su falta de criterio", reiteró.Al respecto, explicó que "cuando una persona viene a una consulta, aunque sea pública, analiza sus antecedentes personales, familiares, historia de vida, y ahí es donde uno empieza a encontrar inconsistencias". "Yo creo que hay inconsistencias vitales graves en este hombre que tienen que ver quizás con su estilo maníaco, su cuestión cuasi delirante en algunos puntos o del orden de lo corporal", detalló"Yo lo tengo sentado atrás mío y he estado dos años en contacto directo en este sentido, aunque no muy frecuente porque viene a la sesió, vota y se va inmediatamente. Es alguien que elude el contacto corporal y que tiene evidentemente situaciones de problemas respecto a eso. De hecho, uno ve que todas sus relaciones se han roto con peleas enormes,", contó."Son personas que suelen atraer a personalidades también excéntricas o dependientes, que los admiran total y terriblemente, pero el día que descubren la verdad, lo que hay detrás de este personaje, o se pelean o se retiran, o entran en el mismo estigma delirante como es Lilia Lemoine y tantos personajes nefastos por lo ridículo", analizó.De esta manera, remarcó que "hay elementos de sobra para poder decir que estamos en presencia de una persona con severos trastornos en su personalidad, en su historia de vida, en sus cuestiones de resolución". "Está teniendo reacciones que forman parte de un psiquismo alterado", afirmó.Por tal motivo, se pronunció a favor de "un examen de idoneidad" a funcionarios públicos: "Cuando uno está en el ejercicio de la magistratura, en este caso de la presidencia o de lo que fuera, va a estar sometido a presiones aún más grandes y aúnpeores y va tener que resolver cuestiones de un segundo para otro. Por eso uno empieza a pensar qué va a pasar con esta persona cuando esté sometida a ese tipo de cosas".