Macri asoció a Larreta y a Morales con Massa y pidió el voto por Milei porque al menos es una incógnita

El ex presidente Mauricio Macri lamentó que las opciones electores de la oposición de derecha no se unieron antes de la primera vuelta presidencial de octubre y hasta apuntó contra el jefe de Gobierno porteño y su socio en Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, como responsable de la derrota en las urnas."Lamentablemente hubo tres propuestas de cambio, si incluimos la del gringo (Juan) Schiaretti. Esa interna del cambio y la ganó Javier Milei", aseguró el ex mandatario en una entrevista con LN+ y luego apuntó contra la verdadera interna, las primarias dentro de JxC: "La interna nos perjudicó. Nuestra raíz republicana, de no elegir a dedo un candidato, nos desgastó, especialmente porque una de las propuestas era vista como más de continuidad...iban a ser parte de esa propuesta los mismos que nos llevaron hasta acá y eso alimentó a Milei", sostuvo en clara referencia a Larreta.Macri no solo apuntó contra Larreta, sino también contra la cara visible del radicalismo más crítico a su alianza con Milei, el gobernador saliente de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales. "Ellos son una minoría en el radicalismo y son perdedores dentro de la interna. La mayoría de los radicales se han modernizado, por ejemplo en cómo gestionan sus provincias y no están cargados de esta visión de ideas viejas", sostuvo y sentenció: "Fue negativo para JxC que Morales asuma la UCR".Además, acusó a Morales de ser "socio de Massa" y agregó: "Y nosotros nos tuvimos que hacer los distraídos para mantener la unidad de JxC". Asimismo, sumó un argumento similar al que suele repetir Milei: "No representan el sentir del radicalismo. Hoy la mayoría más joven, más moderna, más vinculada a las ideas de Alvear y Alem".Sobre el pacto con Milei, dijo que el libertario se mostró "abierto a recibir colaboración", pero que "por ahora" no correspondía "hablar de cargos".