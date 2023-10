Pese a los gestos a Macri y Bullrich, Milei dice que con el pacto no lo "condicionaron nada"

El candidato de La Libertad Avanza,, le marcó la cancha al macrismo al asegurar que durante un eventual gobierno libertario buscará aplicar su programa.dijo respecto del acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich para el balotaje.Luego de los resultados del domingo pasado que lo catapultaron a disputar la segunda vuelta contra Sergio Massa (Unión por la Patria) el 19 de noviembre, el libertario limó asperezas e hizo las paces con la excandidata de Juntos por el Cambio y con el expresidente para unir fuerzas contra el oficialismo.Durante una entrevista de esta noche en LN+, el conductor televisivo Luis Majul le consultó al economista sobre los presuntos 10 puntos básicos que ambas fuerzas habrían acordado de cara a un eventual gobierno entre los que se encontrarían la continuidad de la educación pública, de la coparticipación y de las relaciones con Brasil, Rusia y China, entre otros.Sin embargo, el aspirante de La Libertad Avanza se encargó de remarcar que se tratan de “los puntos base que defienden Juntos por el Cambio que van a poner en la agenda como límite” y que no involucran a su fuerza., aclaró. Y fue por más al remarcar que la eliminación del BCRA "no es negociable” e insistió en quede parte del exmandatario y la exministra.Siguiendo esa línea recordó que a principios de año les propuso a los miembros de la coalición opositora ir a una interna entre los dos espaciosEn su momento no hubo acuerdo para ello, aclaró, con lo cual las bases caducaron. Pero remarcó que si hubiera perdido en la primera vueltaa JxC.“Nosotros sacamos 30% de los votos con un discurso liberal libertario limpio, de frente, no maquillado”, afirmó en un mensaje solapado hacia la otra pata liberal de la política local, y señaló que “es el máximo registro de una expresión liberal en Argentina”., cerró.