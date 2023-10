Elecciones en Boca Juniors: Macri define si se anima al duelo con Riquelme especulando con la Libertadores

la duda es qué lugar ocupará Riquelme. Una alternativa es que Jorge Amor Ameal busque la reelección acompañado por el máximo ídolo como vicepresidente o si el talentoso ex volante competirá con otro compañero de fórmula. La otra, es si el Diez irá por la conducción

Macri está decidido a jugar a fondo en las elecciones del club xeneize del próximo sábado 2 de diciembre, quiere hacerlo, pero a su vez necesita que para ello Boca caiga en la final. Curioso deseo para autopercibirse hincha del club

Las relaciones entre el mundo del fútbol y el de la política son si no directas, casi. No sólo, máximo ídolo del club, actual vicepresidente y eventual candidato a seguir con las riendas de la institución.Si bien sucede en todos los clubes, como el caso de River Plate y, quien tras coquetear durante años con todos los partidos políticos apoyó a JXC antes de la derrota en las elecciones generales, en Boca todo se potencia y las posiciones son claras., ministro de economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, además de su enemistad con Macri y el desprecio que ya le expresó Milei. "Román no piensa Boca en términos de poder sino en términos de pasión", aseguró el dirigente peronista en una reciente entrevista, y tras elogiar al ex enganche de la Selección nacional y revelar detalles de su vínculo, remarcó que la disputa electoral en el club será entre, en clara alusión a Macri.Como ese contexto,A principios de diciembre, las autoridades del 'Xeneize dieron a conocer el padrón de socios habilitados para votar: 98.000. Con respecto a las elecciones anteriores, la masa societaria de activos creció en 12.000 personas. Cabe destacar que para poder sufragar, las condiciones son ser activos con más de dos años de antigüedad y tener la cuota al día.Así las cosas, la CD convocó a los candidatos a presidente, suplentes de mesa y Junta Fiscalizadora para constatar que las listas deberán cerrarse y presentarse hasta el 14 de noviembre, según Doble Amarilla. Las agrupaciones habían sido avisadas hace 26 días y hoy lo ratificaron.Con las fechas dispuestas y Boca a tres días de disputar la final de la Copa Libertadores ante Fluminense de Brasil en busca de la séptima conquista de esta envergadura, las fórmulas aún no están definidas.Por el lado del oficialismo,En cuanto a la oposición, son varios quienes se han lanzado públicamente o han mostrado sus intenciones de competir., el exministro de Modernización de la Nación de Cambiemos y exgerente general de Boca, impulsado por Macri;, de Familia Xeneize, que llega de la mano de la Agrupación Boca La Causa;, ex vice de Ameal que se fue luego de un breve período por diferencias internas con Riquelme;, histórico jefe de La Doce, y, el último en sumarse.También quedará por ver si la oposición va fragmentada o si ensayarán alianzas, o cuántas, para competir contra el oficialismo. A su vez, el resultado de la final de la Libertadores puede ser determinante, principalmente en caso de éxito.“¿Es cierto que usted va a estar en la lista de Boca para las elecciones como compañero de fórmula de Ibarra?”, le preguntaron en una entrevista hace días, a lo que Macri respondió:El fundador del PRO, partido que se desangra por su decisión de apoyar a Milei sin consultar, reveló que las elecciones del club deportivo fueron también motivo de conversación con el candidato a presidente por La Libertad Avanza., afirmó Macri, antes de agregar que el libertario le dijo que lo votó "también en la época de Boca".Ante la insistencia del entrevistador acerca de si concretamente integrará la lista de Ibarra, Macri respondió de modo ambiguo: “Lo estamos evaluando, lo estamos evaluando”.Según versiones del entorno del ex presidente,El trascendido implica, concretamente, que la candidatura de Macri a vicepresidente de Boca dependerá de la suerte xeneize en la final de la Copa Libertadores del 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.“Macri no va a especular, viene jugando a fondo, apoya a Ibarra y le hace campaña. ¿El lugar que va a ocupar? No se sabe, pero va a estar como viene estando”, resaltaron en el entorno del ex mandatario, también de manera ambigua como sus declaraciones.