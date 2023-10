Alertan contra Milei por los trenes de carga: "La privatización no funcionó"

El presidente de, criticó este martes a las propuestas del candidato deen las elecciones 2023sobre el transporte y señaló al afirmar que "está probado que en Argentina ese modelo no funcionó".En diálogo con Roberto Caballero y su equipo en Caballero de Día por El Destape Radio, Vispo se refirió al antecedente de la privatización del ferrocarril en los años noventa durante el gobierno de Carlos Menem y afirmó:En ese sentido, precisó que antes de la privatización menemista había 30 mil kilómetros de vía y hoy solo hay 16 mil kilómetros, mientras que la velocidad de circulación pasó de los 50 a los 25 kilómetros por hora.Por eso, en relación a la privatización que propone Milei, Vispo consideró que "está probado que en Argentina ese modelo no funcionó", y agregó quepor ejemplo mediante el peaje o mediante el mantenimiento de la infraestructura, explicó el titular de Trenes Argentinos Cargas, y mostró que en los últimos cuatro años pasó a transportarse el doble de lo que se transportaba durante el gobierno de Mauricio Macri.Al respecto, ejemplificó que "el sistema ferroviario de carga tiene un Estado presente e inversiones en vías y locomotoras" que llevaron ay que "Según explicó, el problema es que el sistema está a tope ya que no puede transportar más tonelaje con su capacidad actual, por lo queEs decir que la situación no se solucionaría echando gente como propone Milei, ya que entonces habría todavía más tonelaje que transportar por cada operador.Además, Vispo destacó la proyección federal del sistema actual., resaltó.