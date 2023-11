Massa congeló el impuesto a combustibles, aseguró que la faltante terminó y criticó a la oposición

congelamiento del Impuesto a los Combustibles (ILC) y sostuvo que hará "lo que sea necesario para cuidar el bolsillo de los argentinos", además de acusar a las petroleras por especular en medio de las elecciones y por la venta de petróleo al exterior y a la oposición de pedir "liberar precios" y que la nafta valga 800 pesos el litro

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria,, anunció el"Hemos publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL. Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Es decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos, a los efectos de que la nafta no aumente más de los debido", marcó el dirigente peronista.En ese sentido, precisó:En efecto, a través delpublicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció que la suba en los montos de las cargas fiscales que “resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023″ comenzarán a regir a partir del 1 de febrero de 2024. Esta medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.Con contundencia, Massa cuestionó lo que definió como maniobras especulativas, que tuvieron una pata empresarial y otra poltica., empezó."El sector petrolero, que apareció con quiebre de stock y que ahora de golpe ha podido lograr el reabastecimiento de todas las estaciones de servicio, aparecía beneficiado con tipo de cambio diferencial para exportaciones; aparecía beneficiado con descuento de impuestos para las importaciones para la producción, así como también para la importación de determinados bienes y servicios importantes para la actividad petrolera", continuó el ministro.En ese punto, destacó que en el Gobierno están "felices" de saber que se batió el récord de producción y de que se logró aumentar "un 50% la inversión en Vaca Muerta". Además, enfatizó que "es uno de los sectores más importantes para la competitividad económica y para la estrategia de Argentina a acumular reservas", pero que "eso no puede pasar a costa del bolsillo de los argentinos"."Entendemos claramente que el precio internacional del petróleo puede tener valores muy significativos que hacen muy atractiva la posibilidad de exportar. Y queremos que exporten. Pero queremos, sobre todas las cosas, que los argentinos y las argentinas que cargan nafta en su auto, que necesitan tomar transporte público, que muchas veces utilizan el tren, o que simplemente tienen que ir a hacer las compras para abastecer sus comercios, tengan un precio de la nafta competitivo", dijo.Fue entonces que llegó el turno de criticar a la oposición, en particular a Javier Milei, sin nombrarlo:Por otro lado, Massa puso en valor las acciones del Gobierno para que, tras los faltantes, la situación se haya normalizado: "Entiendo que con esta garantía de abastecimiento que han planteado las petroleras, la situación crítica se ha superado. Pero vamos a estar atentos, porque no vamos a permitir que sobre la base de incrementar un poquito más su ganancia exportando, terminen perjudicando a los consumidores argentinos"."Ni especulación por elecciones, ni especulación por vencimiento del congelamiento de precios, ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40, del 20 o del 10. Tenemos que discutir frente a frente cuáles son los márgenes que garantizan mantener los niveles de inversión del sector de hidrocarburos, pero cuidar el bolsillo de los argentinos", destacó el candidato a presidente que competirá en el balotaje del 19 de noviembre.Y concluyó: "Yo obviamente me enojé tanto como la mayoría de los argentinos con lo que pasó con la nafta, y espero que no vuelva a pasar. Pero cada vez que tenga que hacer valer el poder del Estado para garantizar que no afecten el bolsillo de los argentinos, lo voy a hacer".