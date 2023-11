Mondino propuso que los vecinos de barrios populares "hagan sus cloacas" como "se hizo siempre"

la economista Mondino parece no haber comprendido la indicación y para defender la idea de Milei de eliminar la obra pública propuso que los vecinos de barrios populares se paguen y construyan por su cuenta las cloacas

Con la sumisión de La Libertad Avanza a las reglas que le impuso, la diputada nacional electa por los libertarios y eventual canciller,, se convirtió también en una de las voceras del espacio que competirá en el balotaje del 19 de noviembre, con la idea de terminar con las declaraciones polémicas estiloSin embargo,La futura diputada nacional fue designada como la única vocera autorizada del espacio libertario junto a, por imposición de Macri a Milei, tras los episodios previos a las elecciones generales en que, por ejemplo, Lemoine propuso que los padres puedan no hacerse cargo de sus hijos.En este caso, a diferencia del mencionad, la cuestión de la obra pública es uno de los puntos centrales de la propuesta de los libertarios, al punto que el propio Milei había dicho que la infraestructura quedaría librada a los privados. Es decir, Mondino se metió en una polémica pero más por blanquear cómo es la propuesta a través de un mal ejemplo que por "mandarse sola".Entrevista en Urbana Play, Mondino afirmó:, sostuvo sin ponerse colorada la economista vocera de Milei.Sorprendida, la conductora del programa,, le preguntó: "¿Qué impuestos pagan en los barrios populares si no pagan ABL?".Mondino no respondió a la pregunta pero se mantuvo firme en su razonamiento. "De los impuestos que van a dejar de pagar. Si tenés trabajo pagás un montón de impuestos y si no tenés trabajo es porque alguien paga tantos impuestos que no te puede contratar".A través del mismo razonamiento, intentó explicar: "¿De dónde sacan la plata? De los impuestos que vana dejar de pagar. Si tenés trabajo pagás un montón de impuestos y si no tenés trabajo es porque alguien paga tantos impuestos que no te puede contratar".La propuesta de Mondino no está desautorizada por Milei y figura en la plataforma electoral de La Libertad Avanza. El candidato presidencial había dicho a mediados de año, por ejemplo, que iba a "eliminar la obra pública e ir a un sistema de obra a la chilena", el cual funciona "a riesgo del sector privado, sin que se involucren los políticos".