Papá de Justina destruyó la propuesta de Milei: donar órganos es por amor y no "transacciones comerciales

El miércoles la diputada electa de La Liberta Avanza,, generó polémica al señalar que que desde su espacio se buscan impulsar la creación de un “mercado de órganos” para agilizar los plazos necesarios para la concreción de un trasplante en Argentina,-la niña de 12 años que falleció en 2017 a la espera de un trasplante de corazón y que le dió nombre a la ley- no tardó en salir a responderle.En diálogo con elDiarioAR, Lo Cane explicó que la donación de órganos no debe estar atravesada por la lógica economicista dado que es un acto que se realiza “por amor”. “”, aseguró.En este sentido, afirmó que se debe continuar trabajando sobre los pilares que sentó la Ley Justina y aquellos puntos establecidos en la normativa que aún no se cumplen como que las terapias intensivas informen rápidamente sobre la muerte de un paciente o la posibilidad de concientizar respecto de la donación de órganos en los colegios.Además, el padre de Justina rEl miércoles Mondino había salido a intentar aclarar los dicho de su líder, Javier Milei, y sostuvo que “se habló de ‘mercado de órganos’, que es algo radicalmente distinto a la venta de órganos”, y señaló que se trata de la necesidad de que “nuestra ley funcione de una forma más activa”.Lo cierto es que el 30 de mayo de 2018 el Senado le dio media sanción a la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, conocida como “ley Justina”. Fue por unanimidad, 68 votos afirmativos. El 4 de julio del mismo año, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva, también por unanimidad, 202 votos afirmativos. La iniciativa, elaborada en conjunto con el INCUCAI, dispone que todas las personas mayores de edad pasen a ser donantes, a menos que dejen constancia expresa de lo contrario.Además, en su artículo 23, la normativa habilita la realización de trasplantes cruzados, otro de los puntos abordados por Mondino durante la entrevista con Novaresio. Por este motivo, la exdiputada Carmen Polledo (PRO), quien al momento del debate de la ley Justina era la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, subrayó que esta posibilidad “no es novedad y forma parte de la ley Justina”.El INCUCAI no es la primera institución pública que recibió críticas de La Libertad Avanza. El Banco Central y el CONICET ya han sido blancos de este partido que busca restringir la intervención estatal. Más allá de esto último, Mondino justificó la creación de un “mercado de órganos” en base a la investigación de Alvin Roth, premio Nobel de Economía.Según su argumento, se inicia una “cadena” cuando alguien dona un riñón a un paciente cuyo donante original es saludable, pero inmunológicamente incompatible. Esta persona, a su vez, dona su órgano sano a otra persona con la que es compatible. Se genera, así, una sucesión en la que participan cada vez más donantes y se alcanza a un número creciente de pacientes.