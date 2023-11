Gira federal, debate y conurbano: la frenética agenda de Massa para las últimas dos semanas antes del balotaje

Además de su gestión al frente del Ministerio de Economía y ultimar los detalles para el debate, el líder del Frente Renovador encabeza una gira federal y analiza la posibilidad de cerrar su campaña en La Matanza.En la ciudad balnearia planea además reunirse con el colectivo Cine Argentino Unido, una agrupación de actores y directores que expresó públicamente su “profunda preocupación” por el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei. En tanto, el viernes visitará Coronel Vidal, ciudad cabecera del partido de Mar Chiquita.Para el fin de semana el ministro y candidato ya estará de regreso, y planea participar del aniversario de la creación de la Policía Federal Argentina (PFA).Córdoba también será parte de la gira federal. Allí el candidato intentará ir a la caza de los votos de Juan Schiaretti. En la misma línea en la agenda del funcionario está anotada también una visita a Santa Fe. El pronunciamiento del socialismo a favor de votar por el oficialismo en la segunda vuelta se festejó en el búnker de la calle Mitre.también se sumarán Mendoza y la Patagonia (allí se evalúan viajes a Chubut y Río Negro), confirman desde su entorno.El territorio bonaerense, que supo "darla vuelta" y traccionar millones de votos en las generales, no será descuidado. De hecho, en el oficialismo evalúan un cierre de campaña en La Matanza, aunque el formato todavía no está definido.Por estas horas no se descarta recrear el encuentro con trabajadores que se hizo para el cierre de los comicios generales, aunque esta vez en el distrito de Fernando Espinoza. No obstante, también está sobre la mesa la opción de un acto masivo. Previo a eso, los distritos de Lanús, José C. Paz y Florencio Varela también están anotados en la agenda del candidato.En el mientras tanto, el candidato utilizará los huecos entre viaje y viaje para prepararse de cara al debate que se celebrará en la Facultad de Derecho el próximo 12 de noviembre.. Además, no descartan que el "Massa ministro" continúe con anuncios para distintos sectores que todavía no fueron alcanzados por las medidas del Gobierno.