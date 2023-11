Acusaron al asesor de Milei de operar contra JxC tras el acuerdo de LLA con Macri: "Él filtró los audios de Melconian"

detrás de la filtración de los supuestos audios del economista Carlos Melconian,

La abogada Laura Vázquez, quien asegura haber tenido un vínculo amoroso con uno de los armadores de, afirmó que el hombre de confianza del candidato a presidente de Javier Milei estuvoquien trabajaba semanas atrás como asesor económico de la excandidata Patricia Bullrich. El ex candidato a senador desmintió las acusaciones de la letrada.que adjudicó a la joven y, también a "servicios berretas de inteligencia".Pero el escándalo, que nació en las redes, alcanzó un nuevo nivel cuando la abogada señaló a Nápoli como el principal responsable de la filtración. De hecho, ella también se refirió a los servicios de inteligencia.subrayó al hacer referencia que, por entonces, ambos trabajaban juntos. Luego, asintió con la cabeza cuando uno de los periodistas le preguntó si el armador de Milei teníaVázquez también afirmó que Nápoli le habría ofrecido integrar la lista de senadores nacionales y que ella se negó.", relató la abogada.Tras los dichos de Vázquez, Nápoli dialogó con C5N y desmintió haber estado detrás de la difusión de los audios del economista que iba a ser el ministro de economía de Bullrich. También negó haberle ofrecido un lugar en una lista legislativa a la abogada. "Cualquiera que me conoce bien, sabe perfectamente que soy muy amigo de Melconian y nunca haría la estupidez que acaba de decir, que también la va a tener que probar", afirmó Nápoli, quien agregó: "TLos dichos de la abogada se dan en el medio de la fractura de un sector de La Libertad Avanza, que no vio con buenos ojos la alianza que hizo el minarquista con el expresidente Mauricio Macri y Bullrich. Este jueves, dos legisladores del espacio ultraliberal apuntaron contra el candidato a presidente, coincidieron en que los defraudó y que "no acepta discusiones" con los integrantes de la fuerza que encabeza.LLA se vio envuelta esta semana en una nueva controversia tras la difusión en redes de una carta que informaba sobre la salida del espacio libertario de un senador y tres diputados nacionales, cuatro parlamentarios del Mercosur y tres legisladores provinciales, todos recientemente electos, y en desacuerdo. con la alianza de Milei con Macri y Bullrich, al considerar que ese pacto significa "Bullrich denunció que había una "campaña sucia" en su contra "todo el tiempo", luego de que se difundieran unos supuestos audios del economista Melconian., lanzó.", señaló.Nápoli proviene del mundo de los bancos y la bolsa y fue elegido por Milei para ser primer candidato a senador nacional de LLA por la provincia de Buenos Aires. Si bien el resultado de las PASO lo ponía en la banca, la derrota en las elecciones generales lo dejó afuera de la Cámara alta.Sin embargo, solo pudieron reunirse con los argentinos que trabajan en el corazón de las finanzas de Estados Unidos.En octubre, organizó una reunión del candidato a presidente con empresarios, paralela al coloquio de IDEA. Este encuentro dejó sabor a poco para los comensales. Tiempo después viajó a la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Marruecos.El ex candidato a senador fue director de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) entre 2016 y 2021. En esta entidad ocupa en el presente el cargo de vocal y es titular de Banco de Valores S.A.Previamente, fue director Secretario del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. entre 2016 y 2014 e integró el Consejo Directivo y la Comisión de Títulos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en ese mismo periodo.Además de su vínculo con las entidades bancarias, Nápoli fue candidato a vicepresidente primero de River Plate acompañando a Antonio Caselli en 2013. Ocupó el cargo de asesor de la presidencia tras la llegada de Jorge Brito a la institución "millonaria", pero renunció en octubre de este año.