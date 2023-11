Sergio Massa recorrió San Fernando: Si hay algo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades

El candidato a presidente Sergio Massa continúa con su campaña camino al balotaje del 19 de noviembre, en el que competirá con el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.En su recorrida, Massa señaló que “si hay algo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades”. “Es que el hijo de un laburante o de un desocupado pueda soñar con ser ingeniero, abogado o presidente“, señaló.El candidato de Unión por la Patria explicó que su objetivo de país es que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes “vayan al colegio con una computadora en la mochila pensando en crecer, en estudiar pensando y en trabajar”. “Por eso hablen con sus hijos, con sus nietos. Díganles que un país no se construye vendiendo los órganos, sino con corazón. La Argentina que viene se construye con el corazón”, afirmó.Asismimo, recalcó: “Tenemos una enorme comunidad en la Argentina donante de órganos que es símbolo de la solidaridad. Escuchar hablar de que un papá o una mamá puede vender a su hijo o un órgano es una locura“, aseveró Massa.Por otro lado, hizo hincapié en la importancia de la Soberanía Nacional y apuntó a la oposición: "Quieren privatizar trenes, quieren privatizar el agua y las cloacas, quieren privatizar el asfaltado de las calles. Pero además, peor aún, quieren entregar nuestras Malvinas. La sangre de nuestros veteranos y nuestros caídos no se negocia, las Malvinas fueron, son y serán argentinas."Durante su visita, el candidato trazó diferencias con La Libertad Avanza: "En un país donde quieren privatizar la salud, nosotros lo que le decimos es que queremos que la salud sea gratuita para que puedan vivir y ser atendidos, el que puede pagar una prepaga, pero también el que no puede pagar y confía en el sistema de salud pública"."Nosotros queremos y mejores jubilaciones, más medicamentos más protección para nuestros jubilados y jubiladas que son los que trabajaron toda la vida en el sistema jubilatorio de nuestra patria", resaltó en sus declaraciones.Para finalizar, sentenció: "El 19 se definen cosas muy importantes se define si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas o no, si los trabajadores tienen derecho a la indemnización o no, si los trabajadores tienen convenio colectivo de trabajo o no. Nosotros defendemos el trabajo con derechos, no queremos esclavos en la Argentina, queremos trabajadores bien pagos."