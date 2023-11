Adriana Nazario, expareja de José Manuel de la Sota: "Massa no es kirchnerista, es un hombre de consensos"

La exdiputada nacional por Córdoba Adriana Nazario manifestó su respaldo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y aseguró: "no es kirchnerista, es un hombre de consensos".Nazario señaló: "Todos saben que Massa no es kirchnerista, en el peronismo de Córdoba tampoco lo somos ni lo hemos sido", señaló la expareja de José Manuel de la Sota en una entrevista al portal elpuntal.com.Asimismo, remarcó: "Cuando fui diputada nacional formé parte del Interbloque UNA y junto a Sergio Massa y diputados y diputadas de todo el país y compartimos lo que entonces llamaban la ancha avenida del medio”.La dirigente afirmó que “necesitamos un gobierno que trabaje por la unión nacional” y subrayó: “Más allá que haya temas en los que podemos pensar distinto, hay muchos otros en los que acordamos, como el desarrollo regional, la generación de empleo, la educación pública o la salud pública y de calidad”.Además, la referente justicialista aseguró que “es indispensable que se apliquen programas de subsidio al empleo, como hace años se hace en Córdoba con el Programa Primer Paso, Volver al Trabajo y tantos otros; y Massa anunció una medida en ese sentido hace pocos días”.“Necesitamos mejoras urgentes en materia de educación y de salud, y podemos debatir cómo lograr esas mejoras y actuar con la premura necesaria, pero no podemos discutir que sean públicas para que todos puedan acceder”, señaló en referencia a las propuestas del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei."No se trata de que el Estado se retire y se desentienda de los problemas, tampoco de que intervenga generando distorsiones", afirmó la dirigente cordobesa.“Hace unos días me expresé a favor de un triunfo de Massa en el balotaje. En este escenario que se nos presenta, prefiero a Massa porque es un hombre de consensos”, destacó.En ese sentido, Nazario subrayó que “la Argentina necesita diálogo, no autoritarismo". "Hay muchas cosas que mejorar, pero siempre dentro del marco de la democracia y el respeto por las personas, por sus derechos”, concluyó.